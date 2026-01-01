сегодня



Лидер DEVILDRIVER: «Новый альбом — сплошная мясорубка от начала до конца!»



DEZ FAFARA в недавнем интервью поговорил о новом альбоме коллектива, "Strike And Kill", релиз которого планируется на десятое июля на Napalm Records:



«Для этой пластинки мы написали огромное количество песен. Работа над ней заняла больше двух с половиной лет, почти три года. Самое сложное было выбрать сингл. Обычно проблема в том, что материала не хватает, а у нас было наоборот — слишком много сильных вещей.



Поэтому на альбоме вы услышите именно то, что уже успели услышать в выпущенных треках. Даже второй сингл, который скоро выйдет, очень олдскульный. Он почти напоминает первый и второй альбомы группы. Затем выйдет видео на "Strike And Kill", заглавную композицию пластинки, и, думаю, оно просто снесет людям крышу.



Да и весь альбом выдержан в том же духе. Это сплошная мясорубка от начала до конца.



Конечно, есть пара моментов, где мы немного отпускаем педаль газа и даем слушателю перевести дух. Думаю, людям это понравится. По сути, такая песня там всего одна. Но в целом я считаю, что получился фантастический альбом.



Когда тратишь время на то, чтобы довести произведение искусства до совершенства, вычесать его до последней детали, пересмотреть все по сто раз, и когда в этот процесс вовлечены абсолютно все участники группы, результат получается особенным.



А у меня сейчас рядом просто потрясающие музыканты. Ребята, которые пишут со мной этот материал, — настоящие монстры на своих инструментах. И я даже немного смущен тем, что мне остается просто петь поверх всего этого. Поэтому, думаю, люди получат реально выдающийся альбом. Его будет приятно слушать целиком от первой до последней песни. И когда он закончится, вам захочется еще, несмотря на то что там тринадцать треков».



На вопрос, могут ли поклонники DEVILDRIVER рассчитывать на следующий альбом вскоре после выхода "Strike And Kill", Dez ответил:



«Сейчас мы еще сами перевариваем эту пластинку. Хотя писать новый материал уже начали.



Ни одна песня из старых сессий не попадет на следующий альбом, даже несмотря на то, что таких песен у нас осталось огромное количество. Я всегда работал именно так. Может быть, какой-нибудь рифф или отдельная идея и перекочует дальше, но в целом мы начинаем с чистого листа.



Но ребята уже пишут новый материал. Просто сейчас мы оказались в ситуации, когда начали получать первые отзывы на новую пластинку и поняли: "Да, мы движемся в правильном направлении". И если вы фанат DEVILDRIVER, то получите от этого альбома ровно то, чего ждете от DEVILDRIVER».



Говоря о том, изменился ли его подход к написанию текстов по сравнению с ранними годами, Dez ответил:



«Нет, не изменился. Обычно я говорю: "Не присылайте мне одну песню. Пришлите пять". Потом слушаю и понимаю: "Хорошо, мы находимся на нужной территории. Дайте мне попробовать написать что-нибудь под одну-две из этих вещей".



В этот раз я написал тексты для трех песен. Отправил ребятам голосовые заметки. И все они сказали одно и то же: "Ничего не меняй. Ты попал точно в цель". А я ответил: "Отлично. Тогда продолжаем двигаться этим курсом и пишем дальше". Обычно процесс выглядит именно так.



И вообще я стараюсь подходить ко всему максимально демократично. Постоянно спрашиваю: "Что вам нравится? Что не нравится?" Например, именно ребята предложили сет-лист для предстоящих концертов. Они же определили порядок песен и решили, как все должно выглядеть.



Как вокалист я сосредоточен на текстах и на том, как донести эти песни до публики со сцены. Но когда речь заходит о творческих решениях, я позволяю остальным участникам группы принимать активное участие в выборе направления. Мне кажется, это честный и правильный подход».







+0 -0



просмотров: 91

