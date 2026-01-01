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Новое видео KING ULTRAMEGA



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Loud Love feat. Lzzy Hale & Dave Krusen, новое видео KING ULTRAMEGA, доступно для просмотра ниже.

Lzzy Hale: «Мне кажется, что я постоянно чему-то учусь у Криса. Каждые несколько лет я открываю для себя что-то новое — более глубокий смысл в его текстах или очередную недосягаемую высоту в его вокальном диапазоне. Но есть в Крисе кое-что такое, чему невозможно научить и что невозможно натренировать. Это подлинность. Я верю каждому слову, которое он написал. Меня вдохновляет то, как он контролировал свой первобытный, почти звериный вокальный диапазон, его поэтический дар, но еще больше — то, насколько искренне он пел».

Mark Menghi: «Если послушать оригинальную версию "Loud Love", вокал Криса там просто за гранью. Настоящее безумие. И кто справится с такой задачей лучше, чем Lzzy? Lzzy прекрасно владеет своим голосом, обладает невероятной харизмой и, если говорить прямо, является одной из лучших вокалисток современного рока.

Для меня было очень важно сохранить эту песню максимально олдскульной. Я хотел передать тепло, атмосферу и настроение оригинальной записи. А для этого, как мне казалось, нужно было записывать ее на пленку, всем вместе, в одной комнате, и играть живьем.

Представляете? Мир, в котором музыканты записываются вместе в одной комнате. Да еще и на аналоговую ленту.

Запись на катушечный магнитофон — это практически утраченное искусство. И я был невероятно рад вернуться к тем временам и к тому способу записи хотя бы ради этой песни».

Alex Skolnick: «В большинстве случаев мы с Mark'ом записывали для METAL ALLEGIANCE оригинальный материал — песни, которые начинались с абсолютно чистого листа. На этот раз у нас уже была готовый план действий. Раньше, когда были записаны барабаны, не имело особого значения, кто из нас первым приступал к работе дальше и записывались ли мы по отдельности или одновременно.

Но в этот раз все зависело от того, сможем ли мы поймать живую совместную химию в студии. И это оказалось очень интересным вызовом. Казалось, что эта композиция требует, чтобы бас и гитара были намертво сцеплены друг с другом прямо во время записи на пленку. Думаю, это вообще справедливо для большей части каталога SOUNDGARDEN».

Dave Krusen: «Seattle конца 80-х и начала 90-х был довольно бурным местом. Но, наверное, лучшим, что появилось в тот период, стала вся эта потрясающая музыка. Я был огромным поклонником SOUNDGARDEN. Мне довелось познакомиться с Крисом и Matt'ом, когда мы с PEARL JAM работали над альбомом "Ten", а они в то же время записывали TEMPLE OF THE DOG. Для меня это был невероятный момент.

И то, что меня пригласили принять участие в записи альбома KING ULTRAMEGA, стало для меня огромной честью. Если честно, я был немного напуган перспективой взяться за барабанные партии в "Loud Love". Но ребята, с которыми я записывался, сделали все настолько легко и непринужденно, что работа превратилась в чистое удовольствие».




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