Новое видео KING ULTRAMEGA

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все новости группы
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США
21 апр 2020 :
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TONI CORNELL исполняет TEMPLE OF THE DOG
10 дек 2019 :
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Вдова Криса Корнелла подала в суд с требованием выплаты роялти и предоставления прав на невыпущенные записи
21 сен 2019 :
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Новая песня дочки Криса Корнелла
4 мар 2019 :
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DAVE GROHL, ROBERT TRUJILLO, TOM MORELLO и BRAD WILK исполняют кавер-версию AUDIOSLAVE
16 фев 2019 :
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Брэд Питт продюсирует фильм о Крисе Корнелле
21 янв 2019 :
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Барабанщик METALLICA ошарашен тем, как Майли Сайрус спела песню Криса Корнелла
18 янв 2019 :
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METALLICA, FOO FIGHTERS, MILEY CYRUS, ADAM LEVINE почтили память Криса Корнелла
7 дек 2018 :
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Книга о Крисе Корнелле выйдет в 2020 году
19 окт 2018 :
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Рассказ о бокс-сете CHRIS CORNELL
24 сен 2018 :
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Новая песня Криса Корнелла
24 авг 2018 :
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Памятник Крису Корнеллу установят осенью
23 июл 2018 :
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Первые фотографии памятника Крису Корнеллу
21 июл 2018 :
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Памятник Крису Корнеллу установят в августе
21 май 2018 :
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Барабанщик SOUNDGARDEN почтил память Криса Корнелла
21 май 2018 :
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Участники MACHINE HEAD почтили память Криса Корнелла
21 май 2018 :
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ALICE IN CHAINS сыграли каверы SOUNDGARDEN в годовщину смерти Криса Корнелла
22 мар 2018 :
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COREY TAYLOR почтил память Криса Корнелла
27 фев 2018 :
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Новая песня CHRIS CORNELL
9 фев 2018 :
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Песня CHRIS CORNELL в новом альбоме "Johnny Cash: Forever Words"
7 янв 2018 :
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Фэнов CHRIS'а CORNELL'а просят не фотографироваться на его могиле
20 ноя 2017 :
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Новая версия видео CHRIS CORNELL
20 ноя 2017 :
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VICKY CORNELL, SERJ TANKIAN почтили память Криса Корнелла
13 окт 2017 :
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VICKY CORNELL отправилась в Детройт на расследование смерти мужа
11 авг 2017 :
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COREY TAYLOR: «Называть Криса и Честера трусами неправильно»
11 авг 2017 :
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В Сиэтле поставят статую в честь Криса Корнелла
7 авг 2017 :
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Музыканты STAIND и GODSMACK почтили память Криса и Честера
5 авг 2017 :
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Дочка Криса Корнелла почтила память отца
4 авг 2017 :
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ALICE COOPER был шокирован самоубийством Корнелла
17 июл 2017 :
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Звонок в службу 911 и фото с места смерти Криса Корнелла
17 июл 2017 :
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GEOFF TATE о Крисе Корнелле
30 июн 2017 :
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Жена Криса Корнелла: «Он не хотел умирать»
26 июн 2017 :
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DEE SNIDER почтил память Криса Корнелла
21 июн 2017 :
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Дочь Криса Корнелла почтила память отца
21 июн 2017 :
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Новое видео Криса Корнелла
27 май 2017 :
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Музыканты METALLICA, PEARL JAM, SOUNDGARDEN, LINKIN PARK почтили память Криса Корнела
27 май 2017 :
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Записи Криса Корнелла взлетели в чартах
26 май 2017 :
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Музыканты SOUL ASYLUM, KING'S X, LIVING COLOUR почтили память Криса Корнелла
25 май 2017 :
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Криса Корнелла кремировали
25 май 2017 :
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Вдова Криса Корнелла написала мужу
23 май 2017 :
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Память Криса Корнелла почтили на BILLBOARD MUSIC AWARDS
22 май 2017 :
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CHRIS CAFFERY о Крисе Корнелле
22 май 2017 :
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Крис Корнелл повесился на красном эспандере
22 май 2017 :
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Крис Корнелл будет погребён в пятницу
22 май 2017 :
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Крис Корнелл никогда не должен был употреблять Ативан
22 май 2017 :
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Вокалист PAPA ROACH о Крисе Корнелле
20 май 2017 :
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STONE SOUR, LIVE почтили память Криса Корнелла
19 май 2017 :
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SCOTT STAPP почтил память Криса Корнелла
19 май 2017 :
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BRAD WILK о Крисе Корнелле
19 май 2017 :
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TOM MORELLO опустошен смертью Криса Корнелла
19 май 2017 :
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Официальная причина смерти Криса Корнелла
18 май 2017 :
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Скончался Крис Корнелл
24 апр 2017 :
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CHRIS CORNELL выступил на телевидении
20 апр 2017 :
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CHRIS CORNELL выступил на телевидении
10 мар 2017 :
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Видео с текстом от CHRIS CORNELL
9 мар 2017 :
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Фрагмент новой песни CHRIS CORNELL
27 янв 2017 :
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Нереализованные песни CHRIS CORNELL, MIKE MCCREADY в новой версии 'Singles'
14 янв 2017 :
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Документальный фильм о SOUNDGARDEN прекращен, начаты съемки фильма о CHRIS'e CORNELL'e
8 окт 2016 :
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CHRIS CORNELL присоединился на сцене к YUSUF ISLAM
16 сен 2016 :
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CHRIS CORNELL сочинил основную тему для фильма
17 июн 2016 :
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CHRIS CORNELL не против тура с музыкантами LED ZEPPELIN
23 апр 2016 :
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CHRIS CORNELL почтил память Принса
16 апр 2016 :
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CHRIS CORNELL спел соул
12 фев 2016 :
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EDDIE VEDDER, CHRIS CORNELL и многие другие запишут песни THE BEATLES
24 дек 2015 :
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CHRIS CORNELL о реюнионах групп
23 дек 2015 :
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Акустика от CHRIS CORNELL
17 дек 2015 :
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CHRIS CORNELL о событиях в Париже
10 дек 2015 :
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CHRIS CORNELL: «SOUNDGARDEN продолжат работу после окончания его тура»
3 дек 2015 :
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CHRIS CORNELL: «Сейчас подросткам больше интересен SKRILLEX, а не NIRVANA»
21 окт 2015 :
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CHRIS CORNELL с дочкой исполняют Боба Марли
14 окт 2015 :
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Акустика от CHRIS CORNELL
13 окт 2015 :
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Акустика от CHRIS CORNELL
6 окт 2015 :
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CHRIS CORNELL: «SOUNDGARDEN недооценивают»
2 окт 2015 :
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MIKE MCCREADY присоединился на сцене к CHRIS'у CORNELL'у
29 сен 2015 :
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CHRIS CORNELL в акустике
24 сен 2015 :
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CHRIS CORNELL в 'The Ellen DeGeneres Show'
23 сен 2015 :
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CHRIS CORNELL исполняет песню PRINCE
18 сен 2015 :
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CHRIS CORNELL в "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon"
18 сен 2015 :
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Новая песня CHRIS'a CORNELL'a
12 сен 2015 :
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Новое видео CHRIS CORNELL
21 авг 2015 :
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CHRIS CORNELL о вдохновении
13 авг 2015 :
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Видео с текстом от CHRIS CORNELL
12 авг 2015 :
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Новая песня CHRIS CORNELL
7 авг 2015 :
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Обложка нового альбома CHRIS CORNELL
20 июл 2015 :
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TOM MORELLO не против вновь выступить с CHRIS CORNELL
8 июл 2015 :
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Дебютный альбом CHRIS CORNELL будет переиздан
3 июн 2015 :
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CHRIS CORNELL выпустит новый альбом в сентябре
27 май 2015 :
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CHRIS CORNELL выпустит альбом осенью
20 мар 2015 :
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CHRIS CORNELL завершил запись альбома
9 мар 2015 :
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CHRIS CORNELL в "Saturday Night Live"
17 янв 2015 :
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Вокалист SOUNDGARDEN записывает новый сольный альбом
11 фев 2014 :
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Женщина попала за решетку за угрозы смерти в адрес CHRIS'a CORNELL'a
19 дек 2013 :
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CHRIS CORNELL исполнил новую песню
7 дек 2013 :
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Акустика от CHRIS CORNELL
24 окт 2013 :
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CHRIS CORNELL исполнил новую песню
24 май 2013 :
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CHRIS CORNELL сказал, что включение HEART в ROCK AND ROLL HALL OF FAME изменило его мнение
14 ноя 2012 :
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Участники SOUNDGARDEN выступили на благотворительном шоу CHRIS'a CORNELL'a
19 фев 2012 :
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CHRIS CORNELL отдал дань уважения WHITNEY HOUSTON
30 сен 2011 :
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CHRIS CORNELL: Трек-лист нового релиза
29 сен 2011 :
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CHRIS CORNELL: Новое видео
7 май 2011 :
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Видео с акустического выступления CHRIS'a CORNELL'a
12 мар 2010 :
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CHRIS CORNELL стал гостем на новом альбоме GABIN
5 мар 2009 :
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Альбом бывшего вокалиста SOUNDGARDEN/AUDIOSLAVE доступен для прослушивания
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сегодня
Новое видео KING ULTRAMEGA
Loud Love feat. Lzzy Hale & Dave Krusen, новое видео KING ULTRAMEGA, доступно для просмотра ниже.
Lzzy Hale: «Мне кажется, что я постоянно чему-то учусь у Криса. Каждые несколько лет я открываю для себя что-то новое — более глубокий смысл в его текстах или очередную недосягаемую высоту в его вокальном диапазоне. Но есть в Крисе кое-что такое, чему невозможно научить и что невозможно натренировать. Это подлинность. Я верю каждому слову, которое он написал. Меня вдохновляет то, как он контролировал свой первобытный, почти звериный вокальный диапазон, его поэтический дар, но еще больше — то, насколько искренне он пел».
Mark Menghi: «Если послушать оригинальную версию "Loud Love", вокал Криса там просто за гранью. Настоящее безумие. И кто справится с такой задачей лучше, чем Lzzy? Lzzy прекрасно владеет своим голосом, обладает невероятной харизмой и, если говорить прямо, является одной из лучших вокалисток современного рока.
Для меня было очень важно сохранить эту песню максимально олдскульной. Я хотел передать тепло, атмосферу и настроение оригинальной записи. А для этого, как мне казалось, нужно было записывать ее на пленку, всем вместе, в одной комнате, и играть живьем.
Представляете? Мир, в котором музыканты записываются вместе в одной комнате. Да еще и на аналоговую ленту.
Запись на катушечный магнитофон — это практически утраченное искусство. И я был невероятно рад вернуться к тем временам и к тому способу записи хотя бы ради этой песни».
Alex Skolnick: «В большинстве случаев мы с Mark'ом записывали для METAL ALLEGIANCE оригинальный материал — песни, которые начинались с абсолютно чистого листа. На этот раз у нас уже была готовый план действий. Раньше, когда были записаны барабаны, не имело особого значения, кто из нас первым приступал к работе дальше и записывались ли мы по отдельности или одновременно.
Но в этот раз все зависело от того, сможем ли мы поймать живую совместную химию в студии. И это оказалось очень интересным вызовом. Казалось, что эта композиция требует, чтобы бас и гитара были намертво сцеплены друг с другом прямо во время записи на пленку. Думаю, это вообще справедливо для большей части каталога SOUNDGARDEN».
Dave Krusen: «Seattle конца 80-х и начала 90-х был довольно бурным местом. Но, наверное, лучшим, что появилось в тот период, стала вся эта потрясающая музыка. Я был огромным поклонником SOUNDGARDEN. Мне довелось познакомиться с Крисом и Matt'ом, когда мы с PEARL JAM работали над альбомом "Ten", а они в то же время записывали TEMPLE OF THE DOG. Для меня это был невероятный момент.
И то, что меня пригласили принять участие в записи альбома KING ULTRAMEGA, стало для меня огромной честью. Если честно, я был немного напуган перспективой взяться за барабанные партии в "Loud Love". Но ребята, с которыми я записывался, сделали все настолько легко и непринужденно, что работа превратилась в чистое удовольствие».
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