26 июн 2026



Профессиональное видео с выступления METALLICA'12



Escape (Live at Orion Music + More, Atlantic City, NJ - June 23, 2012) (Black Box Edit), профессиональное видео с выступления METALLICA, доступно для просмотра ниже.







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