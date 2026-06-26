Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*ADAM LAMBERT: «У QUEEN нет никаких планов» 47
*Барабанщик ANTHRAX: «Новый альбом — кульминация эпох, идей и... 38
*Легендарный продюсер SCOTT BURNS: «Дэт-металл многие восприн... 36
*MAX CAVALERA об исполнении Chaos A.D. 33
*Зрители фестиваля Download с интересом наблюдали за действие... 26
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*ADAM LAMBERT: «У QUEEN нет никаких планов» 47
*Барабанщик ANTHRAX: «Новый альбом — кульминация эпох, идей и... 38
*Легендарный продюсер SCOTT BURNS: «Дэт-металл многие восприн... 36
*MAX CAVALERA об исполнении Chaos A.D. 33
*Зрители фестиваля Download с интересом наблюдали за действие... 26
[= ||| все новости группы



*

Metallica

*



26 июн 2026 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA'12

25 июн 2026 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

24 июн 2026 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

24 июн 2026 : 		 Гитарист METALLICA упал на концерте в Дублине

23 июн 2026 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

22 июн 2026 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

19 июн 2026 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

18 июн 2026 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

17 июн 2026 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA'98

16 июн 2026 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

15 июн 2026 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

12 июн 2026 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

11 июн 2026 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

10 июн 2026 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

9 июн 2026 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

6 июн 2026 : 		 Профессиональное видео полного выступления METALLICA

3 июн 2026 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

2 июн 2026 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

2 июн 2026 : 		 METALLICA установила рекорд в Германии

1 июн 2026 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

31 май 2026 : 		 Участники METALLICA исполнили RAMMSTEIN

30 май 2026 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

29 май 2026 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

28 май 2026 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

27 май 2026 : 		 Участники METALLICA исполнили ACCEPT

27 май 2026 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA
Показать далее
| - |

|||| 26 июн 2026

Профессиональное видео с выступления METALLICA'12



zoom
Escape (Live at Orion Music + More, Atlantic City, NJ - June 23, 2012) (Black Box Edit), профессиональное видео с выступления METALLICA, доступно для просмотра ниже.




Like!+2Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 7 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

26 июн 2026
S
SnakeZ
Годнота! Отличная песня! На голову выше всего опуса 72. Eye of The Beholder бы еще сыграли - она мо любимая с AJFA
26 июн 2026
С
Санчез
Очень недооцененная песня
26 июн 2026
gravitgroove
Мир трехмерный в геометрии и хэви метал состоит из Black Sabbath, Iron Maiden и Metallica, все остальное - это квантовый уровень.
27 июн 2026
F
Frostauskas
gravitgroove, я бы вместо Металлики в эту тройку поставил Пристов.
27 июн 2026
Вашингтон Ирвинг
gravitgroove, мир - консервативная линейная система, начинающийся с the Beatles и кончающийся Radiohead. Все остальное - точки на кривой между ними. В середине (не хронологической, разумеется) находится King Crimson.
27 июн 2026
Hellg
Вашингтон Ирвинг, мир - геоцентрическая система, в центре которой плот Лозы. Всё остальное это его проекции, а Металлика это днище плота.
27 июн 2026
WahrandPhain
Hellg, точкой сингулярности, откуда появилась ВСЯ современная музыка, была песня Me and the Devil Blues Роберта Джонсона
просмотров: 1187

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом