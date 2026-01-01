30 июн 2026



Новый альбом CULT OF LUNA выйдет осенью



CULT OF LUNA выпустит новую пластинку, получившую название "In The Shadow Of Your Shadow", шестого ноября на RED CRK:



01. In The Shadow Of Your Shadow

02. Sadness Will Reign (feat. Joe Duplantier)

03. Landby

04. Breach

05. The Rift

06. A Way Back

07. One More Day (feat. David Eugene Edwards)

08. From Grey To Black

09. Burial



Вот уже 25 лет CULT OF LUNA остаются одной из самых бескомпромиссных и прогрессивно мыслящих групп в тяжелой музыке. Образовавшись в шведском Умео, коллектив на протяжении всей своей карьеры продолжает расширять границы пост-металла, постоянно развивая собственное звучание. Не позволяя себе творческого застоя, музыканты возвращаются с новым, 71-минутным монументальным альбомом "In The Shadow Of Your Shadow" — одной из самых мрачных и эмоционально сокрушительных работ в своей дискографии. В записи приняли участие Joe Duplantier из GOJIRA и David Eugene Edwards.



Первый сингл и заглавная композиция "In The Shadow Of Your Shadow" появились в сети незадолго до официального анонса альбома. Песня посвящена идее того, как спустя долгие годы молчания на поверхность вновь выходит глубоко похороненная психологическая травма, возвращая разрушительную силу, которую человек давно считал побежденной.



«"In The Shadow Of Your Shadow" написана от лица предателя, живущего внутри каждого из нас. Это история о битве, которая, казалось, была выиграна, — объясняет вокалист и гитарист CULT OF LUNA Johannes Persson. — Ты убеждаешь себя, что эта ядовитая часть твоей личности настолько глубоко похоронена, что уже никогда не сможет вернуться. Но она всегда была рядом — скрывалась в трещинах твоей маски. Молчала. Терпеливо ждала подходящего момента, чтобы снова выйти наружу».



Творческое воображение CULT OF LUNA, кажется, не знает границ. Черпая вдохновение в хардкоре, сладж-металле, фолке, арт-роке и множестве других направлений, шведские музыканты заслужили репутацию одной из самых тяжелых и одновременно самых беспокойных в творческом отношении групп альтернативной сцены. Их десятый студийный альбом "In The Shadow Of Your Shadow" становится очередным смелым шагом в темноту. Возможно, это самая мрачная работа в истории коллектива, но при этом она вновь демонстрирует, что спустя четверть века после дебюта группе по-прежнему практически нет равных.



Выходцы из Умео — города, который также подарил миру MESHUGGAH и REFUSED, — CULT OF LUNA привлекли внимание слушателей уже своими первыми альбомами "Cult Of Luna" (2001) и "The Beyond" (2003). Однако настоящим прорывом стала пластинка "Salvation" (2004), принесшая группе мировое признание. Следующий альбом, "Somewhere Along The Highway" (2006), отличавшийся одновременно сырой, пыльной и масштабной атмосферой, получил престижную шведскую премию P3 Guld в категории «Лучший рок-/металл-альбом года», после чего музыканты решили еще глубже погрузиться в тяжелое звучание на сокрушительном "Eternal Kingdom" (2008).



Каждая последующая работа добавляла новые краски в музыкальную палитру группы. "Vertikal" (2013) вдохновлялся индустриальными городскими пейзажами, совместный с Julie Christmas альбом "Mariner" (2016) превратился в настоящее космическое путешествие на стыке пост-металла и атмосферного авангарда и был номинирован на шведскую премию Grammis. "A Dawn To Fear" (2019) стал самым продолжительным самостоятельным альбомом коллектива на тот момент, а "The Long Road North" (2022) записывался при участии Mariam Wallentin и композитора Colin Stetson, автора музыки к фильму "Hereditary".



За годы своей карьеры CULT OF LUNA сотрудничали с целым рядом выдающихся музыкантов, среди которых Justin Broadrick из GODFLESH, сделавший ремикс на "Vicarious Redemption" для EP "Vertikal II" (2013), а также Mark Lanegan из SCREAMING TREES, исполнивший гостевой вокал в композиции "Inside Of A Dream" с мини-альбома "The Raging River" (2021). Кроме того, группа является организатором собственного фестиваля Beyond The Redshift, размывающего жанровые границы.



«Единственное, чего я действительно боюсь, — это застоя, — говорит вокалист, гитарист и один из основателей группы Johannes Persson. — Уже 25 лет в каждом интервью я повторяю одно и то же: мне совершенно неважно, считают ли люди, что мы повторяемся. Пока мы сами чувствуем, что продолжаем двигаться вперед, мы будем заниматься этим и дальше».



"In The Shadow Of Your Shadow" — достойнейшее пополнение дискографии CULT OF LUNA. Этот 71-минутный монолит становится сознательным отказом следовать модным тенденциям, общепринятым правилам и стремлению угодить публике. В лирическом плане альбом основан на переживаниях, связанных с недавними потерями, и представляет собой мрачный цикл песен. Заглавная композиция рассказывает о чувствах, которые, казалось, давно остались в прошлом, но возвращаются после новой болезненной жизненной ситуации. Эти переживания представлены в образе паразита:



«Его тело ослабло — эти трещины созданы для меня. Его изуродованную оболочку я доведу до завершения».



«У каждого из нас есть собственная история и собственный багаж, — говорит Persson. — Всё, через что ты прошел, сделало тебя тем человеком, которым ты являешься сейчас. Это банальное клише, но оно абсолютно верно. Были моменты, которые, как мне казалось, я давно оставил позади. Однако события последних нескольких лет вновь заставили меня столкнуться с ними. Когда десятилетиями пытаешься держать что-то под крышкой, очень интересно наблюдать, как однажды всё это возвращается. Этот паразит снова здесь».



На альбоме также звучат гостевые партии Joe Duplantier — фронтмена обладателей премии Grammy из GOJIRA — и David Eugene Edwards, известного по 16 HORSEPOWER и WOVENHAND.



«Мне всегда нравился Joe прежде всего потому, что у него совершенно уникальный голос, — говорит Persson. — Думаю, именно поэтому GOJIRA настолько выделяются среди других металл-групп. Его вокал невозможно спутать ни с чьим другим — он будет узнаваем, даже если поставить его рядом с сотней или тысячей других вокалистов».



О David Eugene Edwards Persson говорит так:



«David уже много лет оказывает на меня огромное влияние. Я десятилетиями являюсь поклонником 16 HORSEPOWER, его сольного творчества и WOVENHAND. Его голос идеально подошел этой песне и передает ее смысл с абсолютной убедительностью».



Альбом был спродюсирован совместно с Daniel Berglund, а сведение выполнил Magnus Lindberg. "In The Shadow Of Your Shadow" — очередной этап эволюции группы, которая категорически отказывается стоять на месте. Это одновременно разрушительная по своей эмоциональной силе и удивительно многогранная работа, еще раз подтверждающая статус CULT OF LUNA как одного из главных новаторов современной тяжелой музыки.







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