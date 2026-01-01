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Барабанщик ANTHRAX: «Новый альбом — кульминация эпох, идей и...
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Барабанщик ANTHRAX: «Новый альбом — кульминация эпох, идей и...
37
MAX CAVALERA об исполнении Chaos A.D.
32
Легендарный продюсер SCOTT BURNS: «Дэт-металл многие восприн...
30
Зрители фестиваля Download с интересом наблюдали за действие...
26
Новое видео HANSEN
18
все новости группы
Russian Circles
США
Post Rock
Post Metal
http://www.russiancirclesband.com/
Myspace:
http://www.myspace.com/russiancircles
Facebook:
https://www.facebook.com/russiancirclesmusic
24 июн 2026
:
Новое видео RUSSIAN CIRCLES
14 июл 2022
:
Новая композиция RUSSIAN CIRCLES
16 июн 2022
:
Новая композиция RUSSIAN CIRCLES
9 июн 2016
:
Гитарист RUSSIAN CIRCLES попал в аварию
24 май 2016
:
Новая песня RUSSIAN CIRCLES
19 май 2016
:
Новый альбом RUSSIAN CIRCLES выйдет летом
12 сен 2011
:
Детали нового альбома RUSSIAN CIRCLES
4 апр 2011
:
RUSSIAN CIRCLES начали запись нового альбома
сегодня
Новое видео RUSSIAN CIRCLES
"Empath", новое видео группы RUSSIAN CIRCLES, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Nine", выходящего 28 августа на Sargent House:
01. Borehole
02. Empath
03. Eluvial
04. E2
05. Meridian
06. Arletta
07. Seventh Seal
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Сообщений нет