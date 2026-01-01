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IRON MAIDEN прокомментировали отключение электричества на концерте в Париже



22 июня IRON MAIDEN вновь выступили на арене La Défense Arena в Париже. В прошлом году группа уже отыграла там два аншлаговых концерта на площадке вместимостью около 37 тысяч человек — крупнейшем крытом стадионе Франции и домашней арене регбийного клуба Racing 92. На этот раз музыканты вернулись сюда специально для съемок концерта для будущего официального релиза, а крытая арена и традиционно горячая французская публика идеально подходили для такой задачи. Однако примерно через 50 минут после начала выступления, ближе к концу песни "2 Minutes To Midnight", произошел полный сбой электроснабжения, из-за которого концерт был вынужден остановиться.



Как сообщает французская газета Le Figaro: «Власти выясняют, была ли авария связана с экстремальной жарой. Однако французский оператор электросетей Enedis заявил, что проблема, по всей видимости, не была связана с городской энергосистемой и, скорее всего, возникла внутри самой арены. Точная причина произошедшего пока остается предметом расследования».



Примерно через час после отключения электричества IRON MAIDEN смогли вернуться на сцену и продолжили концерт с композиции "Rime Of The Ancient Mariner".



Изначально шоу должно было завершиться в 23:00 — именно до этого времени действовал городской комендантский лимит для мероприятий. После аварии местные власти согласились продлить разрешение лишь до 23:35. Как объяснили группе, весь общественный транспорт в районе прекращал работу около 00:15, и власти не могли допустить ситуацию, при которой более 30 тысяч зрителей остались бы ночью на улицах без возможности добраться домой.



В итоге времени хватило лишь на завершение основной части программы. Концерт закончился песней "Iron Maiden", но весь блок "на бис" пришлось отменить.



Вокалист IRON MAIDEN Bruce Dickinson: «Несмотря ни на что, публика и атмосфера вчера вечером были просто потрясающими. И, как и с любым другим испытанием, с которым IRON MAIDEN сталкивались за свою историю, мы обязательно найдем способ решить проблему с отсутствующими песнями когда будем работать над финальной версией фильма.



Мы знаем, что многие из вас проделали долгий путь, терпеливо ждали во время вынужденной паузы и рассчитывали увидеть полную версию шоу "Run For Your Lives".



Мы разделяем ваше разочарование.



Никто не расстроен сильнее, чем сама группа и наша команда, потому что мы очень хотели показать вам именно то выступление, которого вы заслуживали. Но больше всего мы будем помнить невероятный дух, который царил в зале. Ваше терпение, понимание и неизменная поддержка в столь непростой ситуации значат для нас очень многое. Энергия внутри арены была по-настоящему невероятной. Именно такой мы и привыкли видеть Paris, и именно поэтому мы всегда так любим здесь выступать.



Спасибо, Париж».



Менеджер группы Rod Smallwood также поблагодарил зрителей:



«Фанаты были просто великолепны, и группа хочет искренне поблагодарить их за терпение и поддержку. Это еще раз показывает, какие у нас потрясающие поклонники. В тот день температура в Париже достигала 44 градусов по Цельсию. Когда произошло отключение электричества, перестала работать и система кондиционирования арены. Разумеется, при таком количестве людей внутри помещения очень быстро стало жарко, пока все ждали возможности продолжить концерт. А когда мы снова начали играть — с прожекторами, пиротехникой и всей концертной энергетикой — жара стала по-настоящему серьезной как для зрителей, так и для самой группы. Но даже несмотря на это, реакция публики и уровень энергии в зале были просто невероятными».







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