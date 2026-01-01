сегодня



Видео полного выступления GEOFF TATE



Видео полного выступления GEOFF TATE, которое состоялось 16 июня в Sala ReviLive, Vicálvaro, Madrid, Spain, доступно для просмотра ниже:



00:00 Intro

01:40 I Remember Now (QUEENSRŸCHE song)

02:39 Anarchy-X (QUEENSRŸCHE song)

04:18 Revolution Calling (QUEENSRŸCHE song)

09:05 Operation: Mindcrime (QUEENSRŸCHE song)

13:34 Speak (QUEENSRŸCHE song)

17:17 Spreading The Disease (QUEENSRŸCHE song)

21:30 The Mission (QUEENSRŸCHE song)

27:20 Suite Sister Mary (QUEENSRŸCHE song)

39:15 The Needle Lies (QUEENSRŸCHE song)

42:24 Electric Requiem (QUEENSRŸCHE song)

43:45 Breaking The Silence (QUEENSRŸCHE song)

48:17 I Don't Believe In Love (QUEENSRŸCHE song)

52:36 Waiting For 22 (QUEENSRŸCHE song)

53:47 My Empty Room (QUEENSRŸCHE song)

55:30 Eyes Of A Stranger (QUEENSRŸCHE song)

1:05:14 The Answer

1:08:40 Empire (QUEENSRŸCHE song)

1:13:54 Jet City Woman (QUEENSRŸCHE song)

1:21:06 Take Hold Of The Flame (QUEENSRŸCHE song)



Encore:



1:28:08 Do You Still Believe?

1:36:15 Silent Lucidity (QUEENSRŸCHE song)

1:42:19 Queen Of The Reich (QUEENSRŸCHE song)







+0 -0



просмотров: 49

