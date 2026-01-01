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*MAX CAVALERA об исполнении Chaos A.D. 32
*Легендарный продюсер SCOTT BURNS: «Дэт-металл многие восприн... 30
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Geoff Tate

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Видео полного выступления GEOFF TATE



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Видео полного выступления GEOFF TATE, которое состоялось 16 июня в Sala ReviLive, Vicálvaro, Madrid, Spain, доступно для просмотра ниже:

00:00 Intro
01:40 I Remember Now (QUEENSRŸCHE song)
02:39 Anarchy-X (QUEENSRŸCHE song)
04:18 Revolution Calling (QUEENSRŸCHE song)
09:05 Operation: Mindcrime (QUEENSRŸCHE song)
13:34 Speak (QUEENSRŸCHE song)
17:17 Spreading The Disease (QUEENSRŸCHE song)
21:30 The Mission (QUEENSRŸCHE song)
27:20 Suite Sister Mary (QUEENSRŸCHE song)
39:15 The Needle Lies (QUEENSRŸCHE song)
42:24 Electric Requiem (QUEENSRŸCHE song)
43:45 Breaking The Silence (QUEENSRŸCHE song)
48:17 I Don't Believe In Love (QUEENSRŸCHE song)
52:36 Waiting For 22 (QUEENSRŸCHE song)
53:47 My Empty Room (QUEENSRŸCHE song)
55:30 Eyes Of A Stranger (QUEENSRŸCHE song)
1:05:14 The Answer
1:08:40 Empire (QUEENSRŸCHE song)
1:13:54 Jet City Woman (QUEENSRŸCHE song)
1:21:06 Take Hold Of The Flame (QUEENSRŸCHE song)

Encore:

1:28:08 Do You Still Believe?
1:36:15 Silent Lucidity (QUEENSRŸCHE song)
1:42:19 Queen Of The Reich (QUEENSRŸCHE song)




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