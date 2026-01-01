Новое видео JOHN DIVA & THE ROCKETS OF LOVE

"S.M.I.L.E.", новое видео группы JOHN DIVA & THE ROCKETS OF LOVE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из нового альбома "Your Favorite Drug", выход которого намечен на 16 октября:
1. The Devil’s Got My Back
2. Bigger Than America
3. No Mercy For The Teenage Heart
4. Lamborghina
5. Favorite Drug
6. S.M.I.L.E.
7. Love Is Cold
8. Girls In Overdrive
9. Spectacular
10. Soundtrack Of My Life
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