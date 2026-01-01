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*Барабанщик ANTHRAX: «Новый альбом — кульминация эпох, идей и... 37
*MAX CAVALERA об исполнении Chaos A.D. 32
*Легендарный продюсер SCOTT BURNS: «Дэт-металл многие восприн... 30
*Зрители фестиваля Download с интересом наблюдали за действие... 26
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*Барабанщик ANTHRAX: «Новый альбом — кульминация эпох, идей и... 37
*MAX CAVALERA об исполнении Chaos A.D. 32
*Легендарный продюсер SCOTT BURNS: «Дэт-металл многие восприн... 30
*Зрители фестиваля Download с интересом наблюдали за действие... 26
*Новое видео HANSEN 18
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Green Carnation

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24 июн 2026 : 		 Новое видео GREEN CARNATION

28 май 2026 : 		 Новое видео GREEN CARNATION

8 апр 2026 : 		 Новое видео GREEN CARNATION

3 апр 2026 : 		 Новый альбом GREEN CARNATION доступен для прослушивания

10 мар 2026 : 		 Новая песня GREEN CARNATION

4 фев 2026 : 		 Новое видео GREEN CARNATION

5 сен 2025 : 		 Новый альбом группы GREEN CARNATION доступен для прослушивания

4 авг 2025 : 		 Новое видео GREEN CARNATION

8 июл 2025 : 		 Новое видео GREEN CARNATION

30 июн 2022 : 		 Кавер-версия JIM CROCE от GREEN CARNATION

18 дек 2020 : 		 Новое видео GREEN CARNATION

26 май 2020 : 		 Видео с текстом от GREEN CARNATION

9 май 2020 : 		 Новый альбом GREEN CARNATION доступен для прослушивания

20 мар 2020 : 		 Концерт GREEN CARNATION в прямом эфире

5 мар 2020 : 		 Новое видео GREEN CARNATION

16 фев 2020 : 		 Новый альбом GREEN CARNATION выйдет весной

7 дек 2019 : 		 GREEN CARNATION выпустят новый альбом в первой половине 2020 года

3 сен 2019 : 		 GREEN CARNATION записывают новый альбом

7 июл 2015 : 		 GREEN CARNATION поедут в тур в 2016

28 фев 2014 : 		 GREEN CARNATION соберутся для нового концерта

17 июл 2008 : 		 Бывший вокалист GREEN CARNATION сообщает о своём сольном альбоме

21 май 2007 : 		 Новое видео от GREEN CARNATION

12 апр 2007 : 		 GREEN CARNATION начинают работу над новым материалом

30 ноя 2006 : 		 GREEN CARNATION : подробности релиза DVD "A Night Under the Dam"

24 сен 2006 : 		 В сети доступен отрывок с нового DVD GREEN CARNATION

6 дек 2005 : 		 GREEN CARNATION : басист "отработал" свое
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Новое видео GREEN CARNATION



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Unconditional Artificial Chemistry, новое видео GREEN CARNATION, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома A Dark Poem, Part III: The Messiah Complex, релиз которого намечен на четвертое сентября, который будет доступен в следующих вариантах:

CD Digipack
12” Vinyl Gatefold (Black)
12” Vinyl Deluxe Gatefold (Silver and green marbled)
12” Vinyl Deluxe Gatefold (Transparent red and black marbled)
12” Vinyl Deluxe Gatefold
12” Vinyl Deluxe Gatefold (Turquoise and black marbled)
12” Vinyl Deluxe Gatefold (Transparent orange and black marbled)
Limited-edition A Dark Poem, Part I-III Colored LP Box Set (includes demos and outtakes)




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