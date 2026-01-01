Unconditional Artificial Chemistry, новое видео GREEN CARNATION, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома A Dark Poem, Part III: The Messiah Complex, релиз которого намечен на четвертое сентября, который будет доступен в следующих вариантах:
CD Digipack
12” Vinyl Gatefold (Black)
12” Vinyl Deluxe Gatefold (Silver and green marbled)
12” Vinyl Deluxe Gatefold (Transparent red and black marbled)
12” Vinyl Deluxe Gatefold
12” Vinyl Deluxe Gatefold (Turquoise and black marbled)
12” Vinyl Deluxe Gatefold (Transparent orange and black marbled)
Limited-edition A Dark Poem, Part I-III Colored LP Box Set (includes demos and outtakes)
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