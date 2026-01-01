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*Барабанщик ANTHRAX: «Новый альбом — кульминация эпох, идей и... 37
*MAX CAVALERA об исполнении Chaos A.D. 33
*Легендарный продюсер SCOTT BURNS: «Дэт-металл многие восприн... 30
*Зрители фестиваля Download с интересом наблюдали за действие... 26
*Гитарист METALLICA упал на концерте в Дублине 20
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Psycroptic

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Новое видео PSYCROPTIC



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No Blade of Grass, новое видео PSYCROPTIC, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома The Pulse of Annihilation, релиз которого намечен на 17 июля.




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