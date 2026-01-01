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*Барабанщик ANTHRAX: «Новый альбом — кульминация эпох, идей и... 38
*Легендарный продюсер SCOTT BURNS: «Дэт-металл многие восприн... 36
*MAX CAVALERA об исполнении Chaos A.D. 33
*Зрители фестиваля Download с интересом наблюдали за действие... 26
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No Cure

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25 июн 2026 : 		 Новое видео NO CURE
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|||| 25 июн 2026

Новое видео NO CURE



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Slowly Turning Blue, новое видео NO CURE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома It Is Going to Get Dark, выходящего десятого июля:

1. When the Spasms Cease 02:57
2. Oblivion Crusade 01:50
3. Brain Matter Displacement 02:59
4. Slowly Turning Blue 03:42
5. Ironclad 02:01
6. Starved in Sanctuary 03:28
7. My World in Flames 02:58
8. Convulsing in the Dark 03:26
9. Shapen the Blade 02:16
10. Purity Spiral 02:41
11. I Am Still Fucking Straight Edge 00:50
12. Everything I Love Is Dead or Dying 03:47
32:55




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