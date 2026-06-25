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Барабанщик ANTHRAX: «Новый альбом — кульминация эпох, идей и...
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MAX CAVALERA об исполнении Chaos A.D.
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Легендарный продюсер SCOTT BURNS: «Дэт-металл многие восприн...
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Зрители фестиваля Download с интересом наблюдали за действие...
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Гитарист METALLICA упал на концерте в Дублине
20
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Барабанщик ANTHRAX: «Новый альбом — кульминация эпох, идей и...
37
MAX CAVALERA об исполнении Chaos A.D.
33
Легендарный продюсер SCOTT BURNS: «Дэт-металл многие восприн...
30
Зрители фестиваля Download с интересом наблюдали за действие...
26
Гитарист METALLICA упал на концерте в Дублине
20
все новости группы
Dreamtale
Финляндия
Power Metal
http://www.dreamtale.net
Myspace:
http://www.myspace.com/dreamtaleband
Facebook:
https://www.facebook.com/OfficialDreamtale/
25 июн 2026
:
Новая песня DREAMTALE
4 июн 2026
:
Новая песня DREAMTALE
4 май 2026
:
Новая песня DREAMTALE
20 мар 2013
:
Новый альбом DREAMTALE выйдет в апреле
17 авг 2012
:
DREAMTALE подписались на IceWarrior Records
19 апр 2011
:
Новые песни DREAMTALE
23 окт 2006
:
DREAMTALE закончили записывать партии ударных для семи песен
13 мар 2006
:
Выложен сэмпл новой песни DREAMTALE
25 дек 2005
:
DREAMTALE записали новый сингл
22 авг 2005
:
DREAMTALE объявили нового вокалиста
25 июл 2005
:
DREAMTALE нашли нового ударника
22 июл 2005
:
Ударник DREAMTALE ушел вслед за вокалистом
сегодня
Новая песня DREAMTALE
Tale of Dreams, новая песня DREAMTALE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома "AETHERBOUND," релиз которого намечен на 31 июля.
http://www.dreamtale.net
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25 июн 2026
Corpsegrinder04
Ого. И Альбина Сексова вторая слева на фотке. Значит будет годнота.
25 июн 2026
R
RoniN
Corpsegrinder04
,
да ну, как ушел предыдущий вокалист, странный материал пошел, последний альбом вовсе не понял.
25 июн 2026
Вашингтон Ирвинг
очередные ряженые, можно даже не слушать. в павере ещё и выглядят все как гики-добоебы?
25 июн 2026
Corpsegrinder04
Вашингтон Ирвинг
,
приличный павер был в 90-е. А сейчас скам ссаный и выглядят как суки.
Стратовариус начала 90-х, Gamma Ray 90-х, Primal Fear, Iron Savior 90-х.
У Стратов 4th Reich послушай к примеру или Winter. Сейчас в павере таких песен днём с огнём не сыщешь. Одно фуфло голубое.
просмотров: 154
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Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
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Контакты
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Стратовариус начала 90-х, Gamma Ray 90-х, Primal Fear, Iron Savior 90-х.
У Стратов 4th Reich послушай к примеру или Winter. Сейчас в павере таких песен днём с огнём не сыщешь. Одно фуфло голубое.