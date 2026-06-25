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*Барабанщик ANTHRAX: «Новый альбом — кульминация эпох, идей и... 37
*MAX CAVALERA об исполнении Chaos A.D. 33
*Легендарный продюсер SCOTT BURNS: «Дэт-металл многие восприн... 30
*Зрители фестиваля Download с интересом наблюдали за действие... 26
*Гитарист METALLICA упал на концерте в Дублине 20
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Dreamtale

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25 июн 2026 : 		 Новая песня DREAMTALE

4 июн 2026 : 		 Новая песня DREAMTALE

4 май 2026 : 		 Новая песня DREAMTALE

20 мар 2013 : 		 Новый альбом DREAMTALE выйдет в апреле

17 авг 2012 : 		 DREAMTALE подписались на IceWarrior Records

19 апр 2011 : 		 Новые песни DREAMTALE

23 окт 2006 : 		 DREAMTALE закончили записывать партии ударных для семи песен

13 мар 2006 : 		 Выложен сэмпл новой песни DREAMTALE

25 дек 2005 : 		 DREAMTALE записали новый сингл

22 авг 2005 : 		 DREAMTALE объявили нового вокалиста

25 июл 2005 : 		 DREAMTALE нашли нового ударника

22 июл 2005 : 		 Ударник DREAMTALE ушел вслед за вокалистом
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Новая песня DREAMTALE



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Tale of Dreams, новая песня DREAMTALE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома "AETHERBOUND," релиз которого намечен на 31 июля.



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КомментарииСкрыть/показать 4 )

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25 июн 2026
Corpsegrinder04
Ого. И Альбина Сексова вторая слева на фотке. Значит будет годнота.
25 июн 2026
R
RoniN
Corpsegrinder04, да ну, как ушел предыдущий вокалист, странный материал пошел, последний альбом вовсе не понял.
25 июн 2026
Вашингтон Ирвинг
очередные ряженые, можно даже не слушать. в павере ещё и выглядят все как гики-добоебы?
25 июн 2026
Corpsegrinder04
Вашингтон Ирвинг, приличный павер был в 90-е. А сейчас скам ссаный и выглядят как суки.
Стратовариус начала 90-х, Gamma Ray 90-х, Primal Fear, Iron Savior 90-х.
У Стратов 4th Reich послушай к примеру или Winter. Сейчас в павере таких песен днём с огнём не сыщешь. Одно фуфло голубое.
просмотров: 154

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