"Cheat Death", новое видео FUMING MOUTH, в состав которой входит бывший ударник SLIPKNOT Jay Weinberg, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "The Ringing Bell", релиз которого намечен на 17 июля на Triple B Records:
01. Cheat Death
02. Self-Exhumed
03. Finally Fearless
04. A Blaze Of Nihilism
05. After Oblivion
06. Hidden In The Moor
07. Vivid Revelations
08. Flourishing Flesh
09. The Ringing Bell
10. Barbarian Scourge
11. Respect Mortality
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