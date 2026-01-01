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Napalm Death

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|||| 29 июн 2026

Басист NAPALM DEATH рассказал о проблемах со здоровьем



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SHANE EMBURY в недавнем интервью рассказал о проблемах со здоровьем, из-за которых ему пришлось пропустить часть недавних гастролей NAPALM DEATH. По его словам, серьезные проблемы со здоровьем преследуют его уже давно, хотя в целом ему везло:

«У меня трижды в жизни был панкреатит, и все три раза я оказывался в больнице. Но мне действительно повезло — каждый раз я восстанавливался».

Он признался, что заболевание было вызвано злоупотреблением алкоголем.

«Не хочется думать о себе как об алкоголике. Всегда говоришь себе: "Да нет, я все контролирую". Кажется, что это так: съездил в тур, вернулся домой — и перестал пить. Долгое время я вообще не пил. Но в последние несколько лет все постепенно вернулось, плюс накопилось много других проблем. В прошлом году во время тура с MELVINS все стало совсем тяжело. Примерно через три недели мне пришлось уехать домой. Все могло закончиться очень плохо».

Сейчас, по словам басиста, он находится в гораздо лучшем состоянии.

«Сегодня я чувствую себя намного лучше, чем год назад, — и физически, и морально. Я довольно быстро пришел в себя. Говорят, алкоголики вообще довольно живучие».

Чтобы справиться с зависимостью, он впервые начал посещать собрания «Анонимных алкоголиков».

«Я никогда раньше туда не ходил, но мне это показалось очень интересным. Я слушал истории людей, читал их знаменитую "Большую синюю книгу" и ловил себя на мысли: "Да ведь я узнаю в этих страницах самого себя"».

Помимо этого, музыкант увлекся юнгианской психологией.

«Я давно изучаю идеи Карла Юнга. Это бесконечный процесс обучения. Нельзя просто взять чью-то теорию и применить ее к себе — все люди разные. Но размышления о своей тени, персоне, эго... В сочетании с программой АА это дало мне больше инструментов, чтобы разобраться в себе. А еще жизнь в туре сильно отличается от жизни дома».

Shane признался, что ему пришлось честно посмотреть на собственную роль в происходящем.

«Рано или поздно приходится спросить себя: "А может, проблема во многом во мне?" Ребята из NAPALM DEATH меня очень поддерживали. Они переживали — вряд ли кому-то хотелось однажды обнаружить меня мертвым в автобусе. И, если честно, с моей стороны это было очень безответственно. Но я пытался понять, что вообще заставляло меня так уничтожать себя».

На первый взгляд, отметил он, в его жизни все складывалось хорошо.

«Со стороны может показаться, что у меня все отлично: семья, несколько групп, успешная карьера. Тогда почему я постоянно доводил себя до крайности? Именно это я и пытаюсь понять. Думаю, гастрольная жизнь сама по себе не была главной проблемой — скорее, дело в их количестве. Помимо NAPALM DEATH я одновременно ездил в туры с четырьмя или пятью разными коллективами. Постоянно давил на себя, не останавливался. В какой-то момент просто перегораешь. Иногда тело или внутренний голос начинают сигналить, что пора остановиться. Если игнорировать эти сигналы, организм сам заставит тебя это сделать. Поэтому сейчас я заново переосмысливаю свою жизнь».

Музыкант также признал, что на его состояние повлияли и проблемы в семье, особенно во время пандемии.

«Отношения с близкими тогда были очень напряженными. Обычно я считаю себя нормальным человеком, но бывают периоды, когда со мной просто невозможно находиться рядом. Тогда начинаешь спрашивать себя: "Что со мной происходит?" Все это самокопание, весь этот процесс поиска себя — попытка найти свою настоящую личность».

По словам Shane'a, известность тоже способна незаметно менять человека.

«Во время гастролей тебе постоянно говорят: "Ты великолепен", "Ты потрясающий". Я стараюсь оставаться скромным, но, когда слышишь это постоянно, можно незаметно привыкнуть. А потом возвращаешься домой — и все это уже ничего не значит. Дома ты прежде всего отец, муж и просто хороший человек. Я никогда не считал себя рок-звездой, которая командует окружающими, всегда старался держаться от этого подальше. Но иногда этот образ все равно просачивается в обычную жизнь. И мне это совсем не нравится. Поэтому я принимаю ответственность за многое из того, что произошло».




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