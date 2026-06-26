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W.A.S.P.

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|||| 25 июн 2026

CHRIS HOLMES заявил, что концертный альбом W.A.S.P. «Double Live Assassins» был записан в студии



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Во время интервью в рамках «Rock Interview Series» бывший гитарист группы W.A.S.P. CHRIS HOLMES заявил, что концертный альбом группы 1998 года «Double Live Assassins» на самом деле был смонтирован в студии, а не записан вживую.

Выпущенный в бурный для группы период, альбом «Double Live Assassins» уже давно вызывает у поклонников вопросы о том, действительно ли он был записан вживую.

Гитарист вновь затронул тему альбома во время беседы и подробно рассказал о том, как был смонтирован материал. При этом он также вновь выразил сохраняющееся недовольство этим проектом и своими отношениями с группой.

Когда ведущий шоу показал на CD с альбомом «Double Live Assassins» и спросил: «Здесь вообще ничего не было исполнено вживую?», Holmes сначала ответил простым «Нет».

На вопрос, не имитировал ли он свои партии, Holmes ответил, что записывал их в студии, и пояснил:

«Я записывал свои партии отдельно. Blackie пришёл в студию, сыграл со Stet'ом, записал партию ударных, а потом вернулся и записал бас. Mike Duda не играл, а после этого я пришёл и записал гитару. А затем они всё смикшировали».

По словам Chris'a, каждый музыкант записывался отдельно, а не играл на концерте перед публикой. Его описание представляет «Double Live Assassins» не столько как традиционный концертный альбом, сколько как тщательно скомпонованный студийный проект, призванный создать впечатление живого выступления.

Во время беседы он не скрывал своих чувств по поводу альбома и самой группы:

«Я скажу вам это прямо сейчас, потому что я так и не получил ни копейки от продажи этого альбома. А эту запись можете засунуть себе куда подальше. Почему, по-вашему, я не люблю подписывать такие пластинки? Я так и не получил ни копейки от продажи этого альбома. Я терпеть не могу эту группу, и я не принимаю то, что он сделал. Вот так».

Это не первый раз, когда W.A.S.P. сталкиваются с подобными вопросами. В 2022 году Lowless признал во время VIP-мероприятия в Орландо, что группа использует фонограмму во время концертов:

«Отвечаю на ваш вопрос: да, мы используем фонограммы. Когда мы приходим в студию — и позвольте мне уточнить это заявление: пою именно я — но когда мы отправляемся в студию, мы записываем припевы, делаем двойной, тройной, четверной вокал. Поэтому, когда я слушал живые записи наших концертов на YouTube, когда мы подобное не использовали, мне казалось, что звук получается слабым. Когда мы начали дополнять его, стало лучше».



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26 июн 2026
EvgenBriden
Скелетор вернётся позже с еще одним неприятным фактом...
27 июн 2026
t
timekiller61
Во-ни копейки не получил потамушто. А заплатили ба как положено-онбы и помалкивал...
27 июн 2026
dark_medieval_times
Что-то ситуация с не заплатил(или не доплатил) напоминает ту же что и с Cradle of Filth Данька бабосы зажал, народу много очень сменилось.
просмотров: 1405

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