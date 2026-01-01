Новое видео BLINDEAD 23

"You Are The Universe", новое видео группы BLINDEAD 23, в состав которой входят бывший гитарист BEHEMOTH Mateusz "Havoc" Smierzchalski, Roger Öjersson (ex-KATATONIA) и Pawel "Pavulon" Jaroszewicz (VLTIMAS, ex-VADER, ex-DECAPITATED), доступно для просмотра. Этот трек взят из дебютного альбома "Deuterium":
01. Immersion I [07:42]
02. Immersion II [10:52]
03. Wither [03:39]
04. Worst Laid Plans [10:45]
05. Deuterium [07:46]
06. Towards the Dark [06:53]
07. You Are the Universe [06:04]
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