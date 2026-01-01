Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*ADAM LAMBERT: «У QUEEN нет никаких планов» 47
*Барабанщик ANTHRAX: «Новый альбом — кульминация эпох, идей и... 38
*Легендарный продюсер SCOTT BURNS: «Дэт-металл многие восприн... 36
*MAX CAVALERA об исполнении Chaos A.D. 33
*Зрители фестиваля Download с интересом наблюдали за действие... 26
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*ADAM LAMBERT: «У QUEEN нет никаких планов» 47
*Барабанщик ANTHRAX: «Новый альбом — кульминация эпох, идей и... 38
*Легендарный продюсер SCOTT BURNS: «Дэт-металл многие восприн... 36
*MAX CAVALERA об исполнении Chaos A.D. 33
*Зрители фестиваля Download с интересом наблюдали за действие... 26
[= ||| все новости группы



*

Blindead

*
| - |

|||| сегодня

Новое видео BLINDEAD 23



zoom
"You Are The Universe", новое видео группы BLINDEAD 23, в состав которой входят бывший гитарист BEHEMOTH Mateusz "Havoc" Smierzchalski, Roger Öjersson (ex-KATATONIA) и Pawel "Pavulon" Jaroszewicz (VLTIMAS, ex-VADER, ex-DECAPITATED), доступно для просмотра. Этот трек взят из дебютного альбома "Deuterium":

01. Immersion I [07:42]
02. Immersion II [10:52]
03. Wither [03:39]
04. Worst Laid Plans [10:45]
05. Deuterium [07:46]
06. Towards the Dark [06:53]
07. You Are the Universe [06:04]




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 108

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом