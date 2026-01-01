Профессиональное видео полного выступления KORPIKLAANI
Профессиональное видео полного выступления KORPIKLAANI, которое состоялось в рамках Sternenklang Festival 2026, доступно для просмотра:
00:30 Hunting Song
03:10 Wooden Pints
06:49 Viinamäen Mies (A Man With a Plan)
09:50 Beer Beer
13:00 Happy Little Boozer
17:26 Aita
21:30 Kalmisto
26:06 Ämmänhauta
31:25 Tuli Kokko
37:33 Mandolin Solo
39:15 Leväluhta
43:12 Päät Pois Tai Hirteen
46:31 Lonkkaluut
51:38 Ruumiinmultaa
55:18 Ievan Polkka
58:02 Gotta Go Home
01:01:33 Viima
01:06:02 Metsämies + Drum Solo
01:11:49 Saunaan
01:15:38 Vodka
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