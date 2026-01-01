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*ADAM LAMBERT: «У QUEEN нет никаких планов» 47
*Барабанщик ANTHRAX: «Новый альбом — кульминация эпох, идей и... 38
*Легендарный продюсер SCOTT BURNS: «Дэт-металл многие восприн... 36
*MAX CAVALERA об исполнении Chaos A.D. 33
*Зрители фестиваля Download с интересом наблюдали за действие... 26
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Korpiklaani

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26 июн 2026 : 		 Профессиональное видео полного выступления KORPIKLAANI

5 ноя 2025 : 		 Новое видео KORPIKLAANI

15 май 2025 : 		 Концертное видео KORPIKLAANI

17 фев 2025 : 		 Новое видео KORPIKLAANI

7 ноя 2024 : 		 Новое видео KORPIKLAANI

6 июн 2024 : 		 Новое видео KORPIKLAANI

5 апр 2024 : 		 Новое видео KORPIKLAANI

15 мар 2024 : 		 Новое видео KORPIKLAANI

16 фев 2024 : 		 Новое видео KORPIKLAANI

19 янв 2024 : 		 Новое видео KORPIKLAANI

16 дек 2023 : 		 Новый альбом KORPIKLAANI выйдет весной

9 ноя 2023 : 		 Кавер-версия BONEY M от KORPIKLAANI

22 ноя 2022 : 		 Новая песня KORPIKLAANI

11 июн 2022 : 		 Видео с текстом от KORPIKLAANI

2 мар 2022 : 		 Выход альбома скрипача KORPIKLAANI отложен

25 янв 2022 : 		 Скрипач KORPIKLAANI выпустит сольный альбом

10 ноя 2021 : 		 Обучающее видео от KORPIKLAANI

12 сен 2021 : 		 Скрипач KORPIKLAANI выпустит сольный альбом

2 сен 2021 : 		 Кавер-версия JOE JACKSON от KORPIKLAANI

13 авг 2021 : 		 Обучающее видео от KORPIKLAANI

22 июн 2021 : 		 Обучающее видео от KORPIKLAANI

1 апр 2021 : 		 Обучающее видео от KORPIKLAANI

11 мар 2021 : 		 Водка KORPIKLAANI получила награду

28 фев 2021 : 		 Обучающее видео от KORPIKLAANI

7 фев 2021 : 		 Новое видео KORPIKLAANI

11 янв 2021 : 		 Новое видео KORPIKLAANI
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|||| 26 июн 2026

Профессиональное видео полного выступления KORPIKLAANI



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Профессиональное видео полного выступления KORPIKLAANI, которое состоялось в рамках Sternenklang Festival 2026, доступно для просмотра:

00:30 Hunting Song
03:10 Wooden Pints
06:49 Viinamäen Mies (A Man With a Plan)
09:50 Beer Beer
13:00 Happy Little Boozer
17:26 Aita
21:30 Kalmisto
26:06 Ämmänhauta
31:25 Tuli Kokko
37:33 Mandolin Solo
39:15 Leväluhta
43:12 Päät Pois Tai Hirteen
46:31 Lonkkaluut
51:38 Ruumiinmultaa
55:18 Ievan Polkka
58:02 Gotta Go Home
01:01:33 Viima
01:06:02 Metsämies + Drum Solo
01:11:49 Saunaan
01:15:38 Vodka




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