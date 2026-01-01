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Новости
*ADAM LAMBERT: «У QUEEN нет никаких планов» 47
*Барабанщик ANTHRAX: «Новый альбом — кульминация эпох, идей и... 38
*Легендарный продюсер SCOTT BURNS: «Дэт-металл многие восприн... 36
*MAX CAVALERA об исполнении Chaos A.D. 33
*Зрители фестиваля Download с интересом наблюдали за действие... 26
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*ADAM LAMBERT: «У QUEEN нет никаких планов» 47
*Барабанщик ANTHRAX: «Новый альбом — кульминация эпох, идей и... 38
*Легендарный продюсер SCOTT BURNS: «Дэт-металл многие восприн... 36
*MAX CAVALERA об исполнении Chaos A.D. 33
*Зрители фестиваля Download с интересом наблюдали за действие... 26
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I Prevail

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27 июн 2026 : 		 Новое видео I PREVAIL

8 фев 2026 : 		 Бывший вокалист I PREVAIL: «Разборки с бывшими я оставил в прошлом»

29 дек 2025 : 		 Вокалист I PREVAIL об искусственном интеллекте в музыке

1 дек 2025 : 		 Бывший вокалист I PREVAIL записал кавер-версию хита Тейлор Свифт

20 сен 2025 : 		 Новое видео I PREVAIL

26 авг 2025 : 		 Бывшему вокалисту I PREVAIL не дают выпустить сольный материал

16 авг 2025 : 		 Новая песня I PREVAIL

14 авг 2025 : 		 Вокалист I PREVAIL: «Фанаты принимают нас просто замечательно!»

18 июл 2025 : 		 Новое видео I PREVAIL

25 июн 2025 : 		 Вокалист I PREVAIL о новом альбоме

21 июн 2025 : 		 Новое видео I PREVAIL

24 май 2025 : 		 Новое видео I PREVAIL

18 май 2025 : 		 I PREVAIL расстались с вокалистом

7 окт 2024 : 		 Концертное видео HALESTORM и I PREVAIL

25 сен 2024 : 		 I PREVAIL обновили альбом

19 сен 2024 : 		 Новая песня ALL TIME LOW и I PREVAIL

16 июл 2024 : 		 LZZY HALE и I PREVAIL исполнили песню вместе

5 май 2024 : 		 Вокалист I PREVAIL о проблемах со здоровьем

17 мар 2023 : 		 Новое видео I PREVAIL

21 дек 2022 : 		 Концертное видео I PREVAIL

20 авг 2022 : 		 Новое видео I PREVAIL

13 июл 2022 : 		 Новое видео I PREVAIL

21 июн 2022 : 		 Новое видео I PREVAIL

30 авг 2020 : 		 Новое видео I PREVAIL

12 сен 2019 : 		 Новое видео I PREVAIL

20 мар 2019 : 		 Новое видео I PREVAIL
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Новое видео I PREVAIL



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Paradise feat. Amira Elfeky, новое видео I PREVAIL, доступно для просмотра.




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