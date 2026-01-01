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*ADAM LAMBERT: «У QUEEN нет никаких планов» 48
*Легендарный продюсер SCOTT BURNS: «Дэт-металл многие восприн... 40
*MAX CAVALERA об исполнении Chaos A.D. 33
*Зрители фестиваля Download с интересом наблюдали за действие... 26
*TIM “RIPPER” OWENS: «Есть причина, почему IRON MAIDEN играют... 24
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Skid Row

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|||| 29 июн 2026

Басист SKID ROW заявил, что у них не было никаких юридических проблем с группой Гэри Мура



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RACHEL BOLAN в недавнем интервью спросили, были ли у него и его коллег по группе какие-либо юридические проблемы с использованием названия SKID ROW, учитывая, что ирландская блюз-рок-группа начала 1970-х годов, известная тем, что в ней участвовали Фил Лайнотт из THIN LIZZY и легендарный гитарист Гэри Мур, также носила название SKID ROW:

«Мы ничего об этом не знали. В 1986 году, когда мы назвали группу SKID ROW, Интернета ещё не было. Тогда никто не знал об ирландской группе SKID ROW в Соединённых Штатах, особенно мы. И мы узнали об этом только в тот день, когда вышел наш первый альбом, и кто-то сказал нам: THIN LIZZY раньше назывались SKID ROW". И я сказал: "Думаю, это не так". А потом мы узнали, что у Гэри Мура была группа, которая называлась SKID ROW. Но в тот момент мы понятия не имели, а они уже много лет не были группой, так что у нас никогда не возникало никаких юридических проблем.

Единственной юридической проблемой, с которой мы столкнулись, был парень в Соединённых Штатах, который выступал с акустическими концертами, по-моему, на Среднем Западе, и он взял имя "Skid" и фамилию "Row". "И он был не против того, что мы использовали это имя. Мы выкупили его долю, и это было не так уж дорого. Но он был не против. Он сказал: "Ребята, вы добьётесь гораздо больше, чем я, так что я даю вам своё благословение". Но у нас никогда не возникало проблем с группой из Ирландии».




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