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*GENE SIMMONS о политической пропасти между людьми в США 42
*Гитарист LIMP BIZKIT: «Сейчас мы популярнее, чем раньше» 28
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Def Leppard

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Гитарист DEF LEPPARD: «Мы по-прежнему зависаем друг с другом»



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PHIL COLLEN в недавнем интервью поговорил о прекрасных взаимоотношениях среди участников команды:

« Что ж, на самом деле это и есть главное. У нас одна гримерная. Многие люди, которые приходят посмотреть на нас, спрашивают: "А почему вы все в одной комнате?" Это типа "Потому что нам нравится проводить время друг с другом". Это как быть ребенком. Ты все еще можешь проводить время со своими школьными приятелями. Что-то в этом роде. Нет, нам это реально в кайф!

Мы через многое прошли вместе — рождения, смерти, браки, разводы, уходы членов семьи, все подобные события, домашние животные, собаки и так далее. Мы все были друг с другом, друг для друга, и я думаю, что это оказывает огромное влияние на все происходящее. И у всех нас одна цель. Это интересно, все меняются с годами, но вы остаетесь друзьями, и у вас схожая цель — ну, в общем, идентичная цель — так что это реально вас объединяет, и тогда вы просто приходите в восторг от всего, что происходит каждый день».

Он также высказался по поводу продолжающихся споров о том, использует ли группа фонограмму на живых выступлениях:

«У нас совершенно новое шоу. Организацией занимается компания Luz, они из Монреаля, и они многое сделали для Sphere в Вегасе. Sphere подняла планку — нужно соответствовать ей. Если посмотреть шоу Тейлор Свифт или Бейонсе двухлетней давности, именно такой уровень мы и стараемся поддерживать.

Так что необходимо продолжать в том же духе — нужно совершенствоваться, чтобы оставаться в строю. И мы это делаем. И это новое шоу с самым потрясающим сетом из всех, что у нас когда-либо были. Так что мы постоянно совершенствуемся».

Что касается концертного вокала, то он отметил отличие Def Leppard от артистов, которые полагаются на фонограмму:

«Мы исполняем наши вокальные партии вживую. А многие артисты используют фонограмму. Но чтобы петь вживую, нужно репетировать, разогреваться и делать это по многу часов каждый день. Но оно того стоит. Все реально».




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