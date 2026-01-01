сегодня



Лидер MEGADETH о новом о гитаристе: «Он был тем недостающим звеном, которое мы искали много-много лет»



DAVE MUSTAINE в недавнем интервью рассказал о гитаристе финского происхождения Teemu Mäntysaari, который официально присоединился к группе в сентябре 2023 года после ухода Kiko Loureiro:



«Я воодушевлён. Я очень рад за Teemu, потому что он никогда не играл на Tuska с нами. Он здесь является национальным достоянием — он первый финн, чей альбом стал номером один в Америке. Так что я получаю огромное удовольствие, наблюдая за его успехом. Потому что он замечательный человек и является прекрасным примером финского характера — они любезные, интеллигентные, замечательные люди. И он был тем недостающим звеном, которое мы искали много-много лет».



О том, каково ему было поначалу играть вместе с ним, Dave сказал:



«Он был очень застенчив, когда мы только наняли его, потому что когда ты переходишь из маленькой группы в большую, очевидно, что тебе придётся немного адаптироваться. Но MEGADETH — это не просто группа побольше, она, чёрт возьми, намного больше. И я пообещал ему: "Твоя жизнь изменится. И всё изменится так, что ты будешь счастливее, чем когда-либо, о чём ты и мечтать не мог". И это сбылось. Мы очень дружны на сцене. Мы играем так, словно всегда были вместе. И его гитарные соло на новом альбоме тоже по-настоящему воодушевили меня. На альбоме, по-моему, более 40 соло — было 45 или 47 соло, и все они по-настоящему сложные. Так что это отличный альбом для гитаристов, а музыка очень мелодичная, и, думаю, именно этого хотело множество людей. Альбом занял первое место в 11 странах, так что мы всё сделали правильно».







+1 -0



просмотров: 101

