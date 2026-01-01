MICHAEL SWEET о борьбе с раком

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все новости группы
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США
16 фев 2023 :
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MICHAEL SWEET рад христианской рекламе на Суперкубке
31 янв 2023 :
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MICHAEL SWEET: «Я молюсь о песне с KING DIAMOND»
27 янв 2023 :
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MICHAEL SWEET: «Примириться с Bach'ом было здорово»
18 янв 2023 :
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MICHAEL SWEET: «Бог — не джинн на небе»
13 авг 2022 :
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MICHAEL SWEET перенёс третью операцию на глазах
17 июн 2022 :
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У Джастина Бибера синдром Рамсея Ханта. MICHAEL SWEET рад, что тот принял Иисуса
13 янв 2022 :
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MICHAEL SWEET перенёс новую операцию
3 дек 2021 :
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MICHAEL SWEET против абортов!
22 ноя 2021 :
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MICHAEL'y SWEET'y проведут операцию на глазу
10 окт 2021 :
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MICHAEL SWEET: «Я не овца, овца не я!»
21 май 2021 :
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MICHAEL SWEET: «Все жизни имеют значение!»
17 май 2021 :
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MICHAEL SWEET получил вторую дозу
5 май 2021 :
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MICHAEL SWEET: «Бог для меня всё!»
24 фев 2021 :
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MICHAEL SWEET о переиздании альбома STRYPER
7 янв 2021 :
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Дональд Трамп: «Женщина, аминь и священник заходят как-то в бар...»
3 янв 2021 :
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План от MICHAEL SWEET
23 дек 2020 :
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MICHAEL SWEET: «Я всегда был бунтарём!»
19 дек 2020 :
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MICHAEL SWEET выпустил перезаписанный трек STRYPER
13 дек 2020 :
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MICHAEL SWEET: «Немного нервничаю по поводу вакцины»
9 дек 2020 :
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MICHAEL SWEET хочет записать альбом-поклонение
14 ноя 2020 :
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MICHAEL SWEET планирует сольную версию альбома STRYPER
13 ноя 2020 :
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MICHAEL SWEET: «Нормально меня прополоскали!»
6 ноя 2020 :
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MICHAEL SWEET — о том, почему голосовал за Трампа
18 окт 2020 :
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MICHAEL SWEET рад новому судье
7 окт 2020 :
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MICHAEL SWEET критикует хит "WAP": «Не хочу, чтобы моя внучка слышала этот мусор»
16 сен 2020 :
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MICHAEL SWEET подтвердил проект с гитаристом WHITESNAKE
25 июл 2020 :
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SEBASTIAN BACH vs CHRIS JERICHO: Эпизод пятый — MICHAEL SWEET
15 июл 2020 :
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Вокалист STRYPER: «Почему такие дебаты о ношении масок?»
9 июл 2020 :
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Фронтмен STRYPER — о цвете кожи Иисуса
11 июн 2020 :
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Лидер STRYPER: «Только Иисус может помочь»
22 апр 2020 :
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Тур MICHAEL SWEET & TONY HARNELL перенесён
26 мар 2020 :
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MICHAEL SWEET: «Администрация Трампа все делает правильно»
16 мар 2020 :
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MICHAEL SWEET: «Ребята, давайте жить дружно!»
6 дек 2019 :
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MICHAEL SWEET перевыпустит свой сольный альбом 1994 года на виниле
22 ноя 2019 :
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Видео с текстом от MICHAEL SWEET
31 окт 2019 :
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MICHAEL SWEET: «Я в первую очередь гитарист, а потом уже вокалист»
28 сен 2019 :
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Видео с текстом от MICHAEL SWEET
18 сен 2019 :
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Видео с текстом от MICHAEL SWEET
4 сен 2019 :
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Видео с текстом от MICHAEL SWEET
14 авг 2019 :
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Видео с текстом от MICHAEL SWEET
11 авг 2019 :
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MICHAEL SWEET выпустит сольный альбом в октябре
1 май 2019 :
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Фронтмен STRYPER выпустит сольный альбом в сентябре
5 апр 2019 :
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MICHAEL SWEET завершил запись вокала
26 фев 2019 :
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MICHAEL SWEET объявил название альбома
16 янв 2019 :
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MICHAEL SWEET приступил к работе над альбомом
5 дек 2018 :
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MICHAEL SWEET начнет запись зимой
6 мар 2018 :
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RUSSELL ALLEN, MICHAEL SWEET и JOEL HOEKSTRA исполняют BON JOVI
4 дек 2017 :
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Трейлер сольного DVD MICHAEL SWEET
22 ноя 2017 :
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MICHAEL SWEET выпускает DVD
12 апр 2017 :
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MICHAEL SWEET планирует съемку DVD
25 авг 2016 :
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Новое видео MICHAEL SWEET
12 авг 2016 :
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Видео с текстом от MICHAEL SWEET
23 июл 2016 :
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Новое видео MICHAEL SWEET
9 июл 2016 :
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MICHAEL SWEET выпустит новый альбом в августе
12 апр 2016 :
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Гитарист WHITESNAKE запишет альбом с фронтменом STRYPER
16 дек 2015 :
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MICHAEL SWEET исполняет BON JOVI
10 апр 2015 :
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Барабанщик EVANESCENCE на сольном альбоме MICHAEL SWEET
7 май 2014 :
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Дочка лидера MEGADETH в новом видео MICHAEL SWEET
15 апр 2014 :
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MICHAEL SWEET о проекте с George'ем Lynch'ем
5 мар 2014 :
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Новое видео MICHAEL SWEET
21 фев 2014 :
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MICHAEL SWEET о проекте с George'ем Lynch'ем
29 янв 2014 :
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Трек-лист нового альбома MICHAEL'а SWEET'а
23 янв 2014 :
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Фрагмент новой песни MICHAEL SWEET
4 янв 2014 :
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MICHAEL SWEET выпустит сольный альбом в мае
2 май 2013 :
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MICHAEL SWEET запишет альбом с GEORGE LYNCH, JAMES LOMENZO, BRIAN TICHY
9 ноя 2012 :
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MICHAEL SWEET посвятил песню пострадавшим от урагана Сэнди
14 сен 2012 :
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Участники WHITESNAKE, CHICKENFOOT, FOZZY на новом альбоме MICHAEL'а SWEET'а
13 сен 2012 :
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Семплы новых песен MICHAEL SWEET
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сегодня
MICHAEL SWEET о борьбе с раком
MICHAEL SWEET в сообщении на своей официальной странице в мордокниге рассказал о том, как идет процесс борьбы с раком:
«Вчера я ходил на очередной шестимесячный осмотр. Врачи называют это «активным наблюдением» — именно так они сейчас поступают в отношении моего рака щитовидной железы. Некоторые говорят: «Не говори “мой рак щитовидной железы”, не присваивай его себе». Ладно, тогда скажу так: рак, который находится вот здесь [с левой стороны].
Мне сделали УЗИ. Оно было очень тщательным и длилось довольно долго. Проверяли не только эту область, но и правую сторону, лимфоузлы — в общем, всю шею и всё вокруг. И, честно говоря, я начал нервничать, потому что обследование всё не заканчивалось. Обычно оно занимает примерно вдвое меньше времени. А тут врач продолжала водить датчиком, что-то отмечать, печатать, снова смотреть. И в какой-то момент у меня в голове понеслись мысли: «Она видит что-то ещё? Что происходит?»
После УЗИ я поднялся к своему врачу. Сначала долго ждал в одном кабинете, потом в другом. И когда дверь открылась, вошли сразу трое врачей. Я вам скажу: мы с Lisa переглянулись, и у меня сердце ушло в пятки, потому что такого раньше никогда не было. К счастью, первый из врачей, молодой парень, сразу сказал: «Прежде всего — всё хорошо». И тут я наконец выдохнул. Но момент, когда в кабинет вошли сразу трое докторов, был, честно говоря, довольно пугающим. После долгого УЗИ у меня уже было ощущение, что «что-то не так».
Так устроены люди. Мы часто автоматически думаем о худшем, хотя стоило бы думать о лучшем. И это очень легко — скатиться к плохим мыслям. Неважно, насколько ты верующий, позитивный или настроен оптимистично — это всё равно происходит. Именно туда и ушёл мой разум. И слава Богу, врач сказал, что всё выглядит отлично.
Ничего не распространилось на лимфоузлы. Опухоль окружена здоровыми тканями. Это папиллярный рак, он растёт очень медленно, не является агрессивным и за последние шесть месяцев вообще не изменился.
Теперь меня хотят проверить через восемь месяцев. В итоге получится девять, потому что в восемь месяцев я не смог записаться — были другие дела. Так что через девять месяцев снова посмотрим, как обстоят дела. И, учитывая мой возраст и тип опухоли, очень возможно — даже вероятно, — что она либо вообще не будет расти, либо будет расти крайне медленно.
Я прямо спросил врачей: «Каковы шансы, что мне будет под восемьдесят, а всё останется без изменений?» И они ответили: «Шансы очень хорошие». Так что такая возможность и правда велика.
Пока они не спешат с операцией, потому что опухоль расположена очень близко к голосовому нерву, а значит есть риск повредить его. Но если бы пришлось выбирать между повреждением голосового нерва и агрессивным раком, который начинает распространяться, я бы без колебаний выбрал первое. Поэтому я стараюсь быть разумным и следовать рекомендациям врачей. У меня, как мне кажется, лучшая команда специалистов и лучшее место для лечения — Boston Mass Eye And Ear, входящий в систему Mass General Brigham. Я действительно в надёжных руках.
Так что вот такие новости. Я просто буду следовать их плану. Но я очень благодарен всем за молитвы и прошу продолжать молиться. Я верю в чудо — что однажды приду на обследование, а они скажут, что ничего больше нет. Я знаю, что Бог может это сделать. У меня есть друзья, у которых опухоли исчезали — благодаря молитвам, альтернативной медицине или чему-то ещё. И я молюсь именно об этом.
С голосом у меня всё в порядке. Он просто стал старше. Я недавно тоже проверялся, операция не нужна. Есть небольшая жёсткость голосовых складок и тремор голосовых связок, из-за чего появляется неконтролируемая дрожь в голосе. Если вы это замечали в последнее время — вот и объяснение. Мне даже выписали лекарство, которое принимают многие артисты, но мне оно не помогло. Более того, оно только ухудшило побочные эффекты, обойдемся без подробностей.
Но, ребята, со мной всё хорошо. Я в порядке. Как поётся в песне: «I'm all right, I'm okay». Именно поэтому я её и написал.
И я не могу передать, как много для меня значит возможность попросить вас молиться за меня и держать меня в своих мыслях. Это действительно важно. Вообще, я хочу запустить хотя бы ежемесячный, а может быть и еженедельный молитвенный эфир в Facebook, если будет хватать времени. Чтобы мы могли собираться и молиться друг за друга. Мне кажется, это было бы потрясающе — что-то настоящее, а не очередная порция драм и «TMZ» в соцсетях.
Ведь всем нам нужны молитвы. У каждого есть свои проблемы, свои испытания, свои просьбы к Богу. И когда мы молимся друг за друга, в этих молитвах становится больше силы. Кто-то в это верит, кто-то нет — и это нормально. Но я действительно верю, что в молитве есть сила. Она меняет жизни. Она может изменить всё.
Поэтому важно молиться не только за себя и своё здоровье, но и за свою страну, за лидеров, за соседей, за семью, друзей и всех людей, которые проходят через трудности и страдания. Иногда достаточно просто остановиться на минуту и помолиться. Это не занимает много времени. Это очень просто».
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