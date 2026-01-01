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Michael Sweet

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MICHAEL SWEET о борьбе с раком



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MICHAEL SWEET в сообщении на своей официальной странице в мордокниге рассказал о том, как идет процесс борьбы с раком:

«Вчера я ходил на очередной шестимесячный осмотр. Врачи называют это «активным наблюдением» — именно так они сейчас поступают в отношении моего рака щитовидной железы. Некоторые говорят: «Не говори “мой рак щитовидной железы”, не присваивай его себе». Ладно, тогда скажу так: рак, который находится вот здесь [с левой стороны].

Мне сделали УЗИ. Оно было очень тщательным и длилось довольно долго. Проверяли не только эту область, но и правую сторону, лимфоузлы — в общем, всю шею и всё вокруг. И, честно говоря, я начал нервничать, потому что обследование всё не заканчивалось. Обычно оно занимает примерно вдвое меньше времени. А тут врач продолжала водить датчиком, что-то отмечать, печатать, снова смотреть. И в какой-то момент у меня в голове понеслись мысли: «Она видит что-то ещё? Что происходит?»

После УЗИ я поднялся к своему врачу. Сначала долго ждал в одном кабинете, потом в другом. И когда дверь открылась, вошли сразу трое врачей. Я вам скажу: мы с Lisa переглянулись, и у меня сердце ушло в пятки, потому что такого раньше никогда не было. К счастью, первый из врачей, молодой парень, сразу сказал: «Прежде всего — всё хорошо». И тут я наконец выдохнул. Но момент, когда в кабинет вошли сразу трое докторов, был, честно говоря, довольно пугающим. После долгого УЗИ у меня уже было ощущение, что «что-то не так».

Так устроены люди. Мы часто автоматически думаем о худшем, хотя стоило бы думать о лучшем. И это очень легко — скатиться к плохим мыслям. Неважно, насколько ты верующий, позитивный или настроен оптимистично — это всё равно происходит. Именно туда и ушёл мой разум. И слава Богу, врач сказал, что всё выглядит отлично.

Ничего не распространилось на лимфоузлы. Опухоль окружена здоровыми тканями. Это папиллярный рак, он растёт очень медленно, не является агрессивным и за последние шесть месяцев вообще не изменился.

Теперь меня хотят проверить через восемь месяцев. В итоге получится девять, потому что в восемь месяцев я не смог записаться — были другие дела. Так что через девять месяцев снова посмотрим, как обстоят дела. И, учитывая мой возраст и тип опухоли, очень возможно — даже вероятно, — что она либо вообще не будет расти, либо будет расти крайне медленно.

Я прямо спросил врачей: «Каковы шансы, что мне будет под восемьдесят, а всё останется без изменений?» И они ответили: «Шансы очень хорошие». Так что такая возможность и правда велика.

Пока они не спешат с операцией, потому что опухоль расположена очень близко к голосовому нерву, а значит есть риск повредить его. Но если бы пришлось выбирать между повреждением голосового нерва и агрессивным раком, который начинает распространяться, я бы без колебаний выбрал первое. Поэтому я стараюсь быть разумным и следовать рекомендациям врачей. У меня, как мне кажется, лучшая команда специалистов и лучшее место для лечения — Boston Mass Eye And Ear, входящий в систему Mass General Brigham. Я действительно в надёжных руках.

Так что вот такие новости. Я просто буду следовать их плану. Но я очень благодарен всем за молитвы и прошу продолжать молиться. Я верю в чудо — что однажды приду на обследование, а они скажут, что ничего больше нет. Я знаю, что Бог может это сделать. У меня есть друзья, у которых опухоли исчезали — благодаря молитвам, альтернативной медицине или чему-то ещё. И я молюсь именно об этом.

С голосом у меня всё в порядке. Он просто стал старше. Я недавно тоже проверялся, операция не нужна. Есть небольшая жёсткость голосовых складок и тремор голосовых связок, из-за чего появляется неконтролируемая дрожь в голосе. Если вы это замечали в последнее время — вот и объяснение. Мне даже выписали лекарство, которое принимают многие артисты, но мне оно не помогло. Более того, оно только ухудшило побочные эффекты, обойдемся без подробностей.

Но, ребята, со мной всё хорошо. Я в порядке. Как поётся в песне: «I'm all right, I'm okay». Именно поэтому я её и написал.

И я не могу передать, как много для меня значит возможность попросить вас молиться за меня и держать меня в своих мыслях. Это действительно важно. Вообще, я хочу запустить хотя бы ежемесячный, а может быть и еженедельный молитвенный эфир в Facebook, если будет хватать времени. Чтобы мы могли собираться и молиться друг за друга. Мне кажется, это было бы потрясающе — что-то настоящее, а не очередная порция драм и «TMZ» в соцсетях.

Ведь всем нам нужны молитвы. У каждого есть свои проблемы, свои испытания, свои просьбы к Богу. И когда мы молимся друг за друга, в этих молитвах становится больше силы. Кто-то в это верит, кто-то нет — и это нормально. Но я действительно верю, что в молитве есть сила. Она меняет жизни. Она может изменить всё.

Поэтому важно молиться не только за себя и своё здоровье, но и за свою страну, за лидеров, за соседей, за семью, друзей и всех людей, которые проходят через трудности и страдания. Иногда достаточно просто остановиться на минуту и помолиться. Это не занимает много времени. Это очень просто».




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