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*ADAM LAMBERT: «У QUEEN нет никаких планов» 48
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*TIM “RIPPER” OWENS: «Есть причина, почему IRON MAIDEN играют... 24
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*ADAM LAMBERT: «У QUEEN нет никаких планов» 48
*Легендарный продюсер SCOTT BURNS: «Дэт-металл многие восприн... 40
*MAX CAVALERA об исполнении Chaos A.D. 33
*Зрители фестиваля Download с интересом наблюдали за действие... 26
*TIM “RIPPER” OWENS: «Есть причина, почему IRON MAIDEN играют... 24
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Megadeth

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29 июн 2026 : 		 Концертное видео MEGADETH

25 июн 2026 : 		 MEGADETH впервые сыграли "Puppet Parade"

15 июн 2026 : 		 Видео с выступления MEGADETH

12 июн 2026 : 		 Лидер MEGADETH: «Я знаю, насколько сейчас распространены деменция и Альцгеймер, и мне совсем не хотелось закончить жизнь таким образом»

26 май 2026 : 		 Профессиональное видео с выступления MEGADETH

17 май 2026 : 		 Барабанщик MEGADETH: «Dave изобрёл трэш-металл»

12 май 2026 : 		 Лидер MEGADETH: «Люди не должны слушать звезд с их призывами как голосовать»

8 май 2026 : 		 Гитарист MEGADETH: «GHOST с телефонами придумали отлично!»

7 май 2026 : 		 Лидер MEGADETH: «Мы с James'ом были отличной командой!»

4 май 2026 : 		 Лидер MEGADETH о вражде с METALLICA

29 апр 2026 : 		 MEGADETH исполнили свою версию хита METALLICA: Pro-Shot

27 апр 2026 : 		 MEGADETH исполнили свою версию хита METALLICA

21 апр 2026 : 		 Лидер MEGADETH о влиянии на группы Big 4

14 апр 2026 : 		 Лидер MEGADETH дает совет молодым

23 мар 2026 : 		 Биография лидера MEGADETH выйдет осенью

21 мар 2026 : 		 MEGADETH обязательно запишут концерты для последующего релиза

20 мар 2026 : 		 Барабанщик MEGADETH: «Dave настоящая рок-звезда»

19 мар 2026 : 		 TEEMU MÄNTYSAARI: «Конец MEGADETH еще не близок»

10 мар 2026 : 		 Только ли семья стала причиной ухода GLEN DROVER из MEGADETH?

9 мар 2026 : 		 Последний канадский концерт MEGADETH

5 мар 2026 : 		 Бывший из MEGADETH хвалит лидера MEGADETH

25 фев 2026 : 		 Басист MEGADETH: «В группе все были за запись песни METALLICA»

22 фев 2026 : 		 TEEMU MÄNTYSAARI о создании финального альбома MEGADETH

20 фев 2026 : 		 MEGADETH впервые исполнили "Let There Be Shred"

19 фев 2026 : 		 Лидер MEGADETH обещает рассказать о лечении

16 фев 2026 : 		 Зачем MEGADETH записали столько бонусов?
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|||| 29 июн 2026

Концертное видео MEGADETH



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"Puppet Parade", новое концертное видео группы MEGADETH, доступно для просмотра ниже. Съемки проходили 24 июня в Küçükçiftlik Park in Istanbul, Turkey.




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30 июн 2026
o
overgrin
живое бы послушать...тут нечего
просмотров: 295

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