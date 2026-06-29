29 июн 2026



Профессиональное видео с выступления METALLICA



Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось 13 июня на Puskás Aréna, Budapest, Hungary, доступно для просмотра:



Whiplash

For Whom the Bell Tolls

Ride the Lightning

Until It Sleeps

Lux Æterna

Screaming Suicide

Kirk and Rob Doodle (Quimby's "Hoppá")

Fade to Black

Wherever I May Roam

The Call of Ktulu

The Unforgiven

Whiskey in the Jar ([traditional] cover) (preceded by "...And Justice For All" tease)

Fight Fire With Fire

Moth Into Flame

One

Enter Sandman Moth Into FlameOneEnter Sandman







+1 -1



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