сегодня



Гитарист GREAT WHITE: «Опухоль уже 4 см!»



MARK KENDALL на днях порадовал прогресс в улучшении здоровья:



«Моя опухоль уменьшилась до 4 сантиметров — а ведь сначала она была 13! Дела идут в правильном направлении. Моя цель — «никаких признаков заболевания!»»







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