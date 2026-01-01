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*ADAM LAMBERT: «У QUEEN нет никаких планов» 48
*Легендарный продюсер SCOTT BURNS: «Дэт-металл многие восприн... 45
*Зрители фестиваля Download с интересом наблюдали за действие... 26
*TIM “RIPPER” OWENS: «Есть причина, почему IRON MAIDEN играют... 24
*Барабанщик ANTHRAX повредил руку 23
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*ADAM LAMBERT: «У QUEEN нет никаких планов» 48
*Легендарный продюсер SCOTT BURNS: «Дэт-металл многие восприн... 45
*Зрители фестиваля Download с интересом наблюдали за действие... 26
*TIM “RIPPER” OWENS: «Есть причина, почему IRON MAIDEN играют... 24
*Барабанщик ANTHRAX повредил руку 23
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Great White

*



1 июл 2026 : 		 Гитарист GREAT WHITE: «Опухоль уже 4 см!»

3 июн 2026 : 		 У GREAT WHITE есть три новые песни

7 май 2026 : 		 Гитарист GREAT WHITE о своем здоровье

17 мар 2026 : 		 Гитарист GREAT WHITE: «Мы подыскиваем студию»

4 мар 2026 : 		 Вокалист GREAT WHITE допускает появление новой музыки

2 мар 2026 : 		 GREAT WHITE не против участия вокалиста в American Idol

26 ноя 2025 : 		 У гитариста GREAT WHITE рак

18 авг 2025 : 		 GREAT WHITE планируют выпустить пару песен

14 авг 2025 : 		 Гитарист GREAT WHITE: «Оззи дал послушать "No More Tears" в самолете»

5 авг 2025 : 		 Гитарист GREAT WHITE: «У нас много демо»

18 фев 2025 : 		 Гитарист GREAT WHITE о Джеке Расселе

29 дек 2024 : 		 ANDREW FREEMAN об увольнении из GREAT WHITE

11 дек 2024 : 		 Барабанщик GREAT WHITE: «Brett — огонь!»

26 авг 2024 : 		 GREAT WHITE работают над новым материалом

24 июл 2024 : 		 Видео полного выступления GREAT WHITE

16 июл 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления GREAT WHITE

23 апр 2024 : 		 MICHAEL LARDIE хвалит нового вокалиста GREAT WHITE

30 янв 2024 : 		 Гитарист GREAT WHITE работает над материалом

14 янв 2024 : 		 Басист GREAT WHITE перенес операцию

13 окт 2023 : 		 Барабанщик GREAT WHITE: «Наш вокалист не торчит и не падает со сцены»

30 май 2023 : 		 Барабанщик GREAT WHITE — о реюнионе с Jack'ом

11 май 2023 : 		 Видео с выступления GREAT WHITE

18 апр 2023 : 		 Гитарист GREAT WHITE сообщил, что работает над новым материалом

23 мар 2023 : 		 ANDREW FREEMAN — о том, почему он пробыл недолго в GREAT WHITE

26 фев 2023 : 		 Гитарист GREAT WHITE — о реюнионе

18 янв 2023 : 		 Гитарист GREAT WHITE очень рад новому вокалисту
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|||| сегодня

Гитарист GREAT WHITE: «Опухоль уже 4 см!»



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MARK KENDALL на днях порадовал прогресс в улучшении здоровья:

«Моя опухоль уменьшилась до 4 сантиметров — а ведь сначала она была 13! Дела идут в правильном направлении. Моя цель — «никаких признаков заболевания!»»




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