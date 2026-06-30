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NIKKI SIXX наехал на SHANNON LARKIN



Nikki Sixx резко ответил бывшему барабанщику GODSMACK Shannon Larkin'у после того, как тот публично раскритиковал MÖTLEY CRÜE за предполагаемое использование заранее записанных вокальных дорожек во время концертов.



Larkin затронул эту тему, объясняя решение GODSMACK пригласить бывшего барабанщика DREAM THEATER Mike Mangini для нынешнего североамериканского тура группы. Во время стрима на своем YouTube-канале 19 июня 2026 года Shannon, в частности, сказал:



«Единственное, за что, как мне кажется, можно было критиковать Wade'a Murff'а, если посмотреть записи всех концертов — а они все есть в интернете, — это то, что взаимодействие с темпом, эти ускорения и замедления, возможно, были не такими плавными. Но Sully и я больше двадцати лет играли вместе на концертах и записывали альбомы, поэтому мы понимали друг друга без слов. Я всегда пытаюсь объяснить людям, что такое работа с темпом, когда вы не группа, играющая под клик и фонограммы.



GODSMACK не используют ни клик, ни фоновые дорожки. Замечаю, что сейчас об этом все чаще говорят и другие музыканты. Мы сами говорили об этом уже много лет, наблюдая, как практически все начали понемногу добавлять записанные партии — ритм-гитару или что-то еще. За усилителями никого нет, но партия звучит, потому что она записана заранее. Это относительно новая тенденция. То же самое с бэк-вокалом. Видишь Nikki Sixx'а на сцене с MÖTLEY CRÜE — он отворачивается от микрофона, даже не поет, но его голос все равно слышен. Потому что звучит запись. Но чтобы все это работало, группа должна играть под клик. Ну, точнее, не вся группа — достаточно барабанщика. Тогда каждый концерт проходит в одном и том же темпе. В итоге исчезает то самое ощущение непредсказуемости, которое всегда было частью настоящего рок-шоу. И для самих музыкантов тоже — никогда не знаешь, что может случиться на сцене».



Спустя больше недели после того, как слова Larkin'а разошлись по музыкальным СМИ, Sixx опубликовал ответ в X:



«Кто вообще такой этот хейтер Shannon Larkin?



Забавно, что столько групп второго и третьего эшелона тратят больше времени на разговоры о нас, чем на написание песен, которые люди реально запомнят. Может, это зависть. Может, неуверенность в себе. А может, билеты продаются не слишком хорошо. В любом случае жить за счет чужого внимания — не лучшая стратегия для долгой карьеры.



Мне искренне жаль музыкантов, которые так и не поняли, что лучшая реклама — это писать отличные песни. Снова и снова. Десятилетиями. Для фанатов, а не для критиков.



Все это напоминает бесконечную толпу пустоголовых подкастеров, которые строят свою аудиторию на разговорах о других людях вместо того, чтобы самим создавать что-то достойное обсуждения.



В общем, может, ему стоит немного поспать, прежде чем снова раздавать интервью».



Конфликт между музыкантами тянется уже много лет. Считается, что песня GODSMACK «Cryin' Like A Bitch» была написана Sully Erna после ссоры с Sixx'ом во время тура «Crüe Fest 2» в 2009 году, где GODSMACK выступали на разогреве у MÖTLEY CRÜE.



В интервью 2011 года Shannon Larkin рассказывал:



«На самом деле тогда произошло сразу несколько неприятных вещей. Со всеми остальными участниками MÖTLEY CRÜE — Mick'ом Mars'ом и Tommy Lee — у нас были отличные отношения. Да и с Nikki Sixx'ом тоже. Более того, однажды он даже позвал меня в кейтеринг и спросил, не хочу ли я записаться с SIXX: A.M. Я ответил: "Конечно!"



Но примерно через три недели тура между ним и Sully произошел конфликт. Во многом он начался из-за службы безопасности MÖTLEY CRÜE, хотя Nikki был лидером группы. Их охрана выгнала нас со сцены... В общем, обычные рок-звездные разборки, в которые никто из нас особенно не хотел ввязываться.



Охрана MÖTLEY CRÜE очень странно вела себя с нашими гостями, словно боялась, что те захотят увидеть MÖTLEY CRÜE. Но наши гости приходили к нам и им было совершенно неинтересно, что происходит у MÖTLEY CRÜE. При этом мы всегда уважали их как легендарную группу. Когда мне было семнадцать, я заслушивал "Shout At The Devil". Но нас задело само отношение — будто они были уверены, что все вокруг должны благоговеть перед ними. Многие из наших гостей были моими друзьями по тридцать лет, а их даже не пускали за кулисы, потому что MÖTLEY CRÜE не хотели никого видеть. Отсюда и появилась неприязнь. Потом Sully сказал свое, Nikki ответил своим, оба — большие рок-звезды, и в итоге началась публичная перепалка».



Когда Sully Erna напрямую спросили, действительно ли «Cryin' Like A Bitch» посвящена Sixx'у, он уклончиво ответил:



«Мне очень трудно сдержаться и не ответить на этот вопрос. С одной стороны, хочется сказать все как есть, а с другой — не хочется делать кому-то дополнительную рекламу, пусть даже негативную. Поэтому я воспользуюсь своим правом хранить молчание».



В мае 2011 года Sixx так комментировал претензии Erna по поводу отношения к GODSMACK во время «Crüe Fest 2»:



«Все — наша команда, фанаты и даже остальные группы тура (включая его собственную) — были счастливы. Но, похоже, только он продолжает ныть как обиженный ребенок. Забавно, что даже его собственный менеджер говорил мне, что он придурок... Возможно, проблема существует только у него в голове. У меня к нему никаких претензий нет».



Позже Erna подтвердил в одном из веб-эпизодов, посвященных альбому «The Oracle», что «Cryin' Like A Bitch» действительно была вдохновлена событиями тура «Crüe Fest 2».



«Во время того тура нам впервые пришлось столкнуться с настоящим рок-звездным высокомерием, которого за всю нашу карьеру мы раньше не видели. И тогда я решил: "Если кто-то собирается так относиться к людям, то я буду выходить на сцену каждый вечер и делать все, чтобы на их фоне они выглядели старыми, толстыми и при этом еще наблюдали, как мы уезжаем домой с солидным гонораром"».



Среди строк песни, которые многие связывают с Sixx'ом, есть такие:



«Проходишь мимо как король,

Будто все вокруг ничего не понимают.

Давно прошли те времена,

Когда ты был тем, кем себя считал.

Время уже не на твоей стороне».















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