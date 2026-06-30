NIKKI SIXX наехал на SHANNON LARKIN

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все новости группы
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США
4 ноя 2021 :
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NIKKI SIXX попал в чарты
29 окт 2021 :
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Nikki Sixx: «Мой путь на сцене в Лос-Анджелесе начался с того, что BLACKIE LAWLESS нуждался в басисте»
25 окт 2021 :
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Видео с текстом от SIXX:A.M.
22 окт 2021 :
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У SIXX:A.M. нет планов на новую музыку
20 окт 2021 :
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Басист SIXX:A.M. представляет мемуары
1 окт 2021 :
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Видео с текстом от SIXX:A.M.
24 сен 2021 :
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Видео с текстом от SIXX:A.M.
10 сен 2021 :
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Басист SIXX:A.M. обвиняет прессу
27 авг 2021 :
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Новая песня SIXX:A.M.
28 июл 2021 :
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NIKKI SIXX — о том, почему не говорит про политику
6 июл 2021 :
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SIXX:A.M. завершают работу над песней
17 июн 2021 :
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NIKKI SIXX выпустит мемуары осенью
8 июн 2021 :
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SIXX:A.M. готовят что-то новое
20 май 2021 :
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Басист SIXX:A.M. работает над новой музыкой
19 ноя 2020 :
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Лидер SIXX:A.M.: «Трамп выплатит долги благодаря избирателям»
30 окт 2020 :
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Видео с текстом от SIXX:A.M.
7 окт 2020 :
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JAMES MICHAEL: «Есть классный материал SIXX:A.M.»
22 авг 2020 :
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Музыканты DEF LEPPARD, SLIPKNOT, GUNS N' ROSES, FIVE FINGER DEATH PUNCH в новой версии песни SIXX:A.M.
21 авг 2020 :
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DEF LEPPARD, SLIPKNOT, GUNS N' ROSES, FIVE FINGER DEATH PUNCH в новой версии песни SIXX:A.M.
20 май 2020 :
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SIXX:A.M. планируют выпуск сборника лучших песен
20 мар 2020 :
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NIKKI SIXX призывает надевать маски, эксперты утверждают, что это не поможет
30 янв 2020 :
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Новое видео SIXX:A.M.
22 янв 2020 :
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DJ ASHBA признался в вождении под мухой
22 дек 2019 :
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Видео с текстом от SIXX:A.M.
28 окт 2019 :
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SIXX:A.M. не работают над альбомом
28 сен 2019 :
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Новая песня SIXX:A.M.
16 июл 2019 :
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Бывшая жена NIKKI SIXX заявила, что он использует хитрую схему, чтобы избежать выплаты причитающихся ей денег
5 апр 2019 :
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Басист MÖTLEY CRÜE: «Не гранж убил хэйр-группы, они убили себя сами»
21 янв 2019 :
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NIKKI SIXX: «Удивлён, что R. KELLY ещё не в тюрьме или не сдох»
25 дек 2018 :
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NIKKI SIXX исполнил MÖTLEY CRÜE с CHEVY METAL
11 дек 2018 :
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SIXX:A.M. снимут новый клип
5 дек 2018 :
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NIKKI SIXX работает над трилогией
31 июл 2018 :
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Гитарист SIXX: A.M. попался на нетрезвом вождении
21 ноя 2017 :
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Рассказ о делюкс-версии альбома SiXX:A.M.
6 ноя 2017 :
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Видео с текстом от SIXX:A.M.
23 авг 2017 :
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Переиздание SIXX:A.M. выйдет осенью
27 июн 2017 :
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NIKKI SIXX: «Я неофициально соскочил на пенсию»
13 июн 2017 :
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Видео с текстом от SIXX:A.M.
16 апр 2017 :
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Басист SIXX:A.M. восстанавливается после операции
21 мар 2017 :
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NIKKI SIXX боится, что Трамп втянет Америку в войну
27 дек 2016 :
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Обучающее видео от гитариста SIXX:A.M.
23 ноя 2016 :
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Басист SIXX:A.M. о победе Трампа
18 ноя 2016 :
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Новый альбом SIXX:A.M. доступен для прослушивания
11 ноя 2016 :
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Новая песня SIXX:A.M.
5 ноя 2016 :
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Новая песня SIXX:A.M.
15 окт 2016 :
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Новое видео SIXX:A.M.
12 сен 2016 :
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Обложка и трек-лист нового альбома SIXX:A.M.
9 сен 2016 :
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Новый альбом SIXX:A.M. выйдет осенью
28 авг 2016 :
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Акустика от SIXX:A.M.
26 авг 2016 :
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Видео с текстом от SIXX:A.M.
31 июл 2016 :
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SIXX:A.M. в Швеции
8 июн 2016 :
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SIXX:A.M.: Два концерта в один день!
6 июн 2016 :
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Кавер-версия MÖTLEY CRÜE от SIXX:A.M.
3 июн 2016 :
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Акустика от SIXX:A.M.
1 июн 2016 :
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Барабанщик DISTURBED сыграл с SIXX:A.M.
22 май 2016 :
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Гитарист SIXX:A.M. не врубается в интернет-срачи
22 май 2016 :
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Героиновые дневники басиста SIXX:A.M. поставят на Бродвее
14 май 2016 :
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Фронтмен SIXX:A.M. осудил дискриминацию ЛГБТ-движения
8 май 2016 :
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Видео с выступления SIXX:A.M.
6 май 2016 :
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Басист SIXX:A.M.: «Политика стала реалити-шоу»
3 май 2016 :
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Басист SIXX:A.M. не боится террористов
30 апр 2016 :
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SIXX:A.M. требуют денег с YouTube
29 апр 2016 :
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Новый альбом SIXX:A.M. доступен для прослушивания
21 апр 2016 :
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SIXX:A.M. запустили кампанию #ReasonToRise
21 апр 2016 :
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Музыканты SIXX:A.M. рассказали о своих татуировках
15 апр 2016 :
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Новая песня SIXX:A.M.
1 апр 2016 :
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Новая песня SIXX:A.M.
22 мар 2016 :
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Басист SIXX: A.M. о новом барабанщике
5 мар 2016 :
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Видео с текстом от SIXX: A.M.
2 мар 2016 :
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Новая песня SIXX: A.M.
12 фев 2016 :
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Новый сингл SIXX: A.M. выйдет в марте
21 янв 2016 :
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SIXX: A.M. нашли барабанщика
1 дек 2015 :
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SIXX: A.M. завершают работу над материалом
13 ноя 2015 :
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Басист SIXX: A.M. "Все знают о реюнионе GUNS N' ROSES"
26 окт 2015 :
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Гитарист SIXX: A.M. в программе "Tanked"
10 сен 2015 :
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Гитарист SIXX: A.M. сочинил тему для "The Green Inferno"
21 июл 2015 :
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SIXX: A.M. выпустят сразу два альбома в 2016 году
15 май 2015 :
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SIXX: A.M. начнут запись летом
15 апр 2015 :
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Видео с выступления SIXX: A.M.
10 апр 2015 :
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SIXX: A.M. открыли тур
9 апр 2015 :
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Видео с текстом от SIXX: A.M.
31 мар 2015 :
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SIXX: A.M. впервые отыграли в Японии
24 мар 2015 :
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Видео с текстом от SIXX: A.M.
22 мар 2015 :
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Барабанщик BLEEKER RIDGE поедет в тур с SIXX: A.M.
25 ноя 2014 :
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Новое видео SIXX: A.M.
30 окт 2014 :
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Видео с текстом от SIXX: A.M.
15 окт 2014 :
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Видео с текстом от SIXX: A.M.
3 окт 2014 :
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Новый альбом SIXX: A.M. доступен для прослушивания
24 сен 2014 :
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SIXX: A.M. «планируют тур в поддержку нового альбома»
18 сен 2014 :
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Видео с текстом от SIXX: A.M.
10 сен 2014 :
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Акустика от SIXX: A.M.
8 сен 2014 :
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Акустика от SIXX: A.M.
4 сен 2014 :
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Новая песня SIXX: A.M.
27 авг 2014 :
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Кавер-версия The Cars от SIXX: A.M.
25 авг 2014 :
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Гитарист SIXX: A.M. показал, как исполнять новую песню
22 авг 2014 :
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Новая песня SIXX: A.M.
18 авг 2014 :
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NIKKI SIXX: «Хочу похвалить GENE'a SIMMONS'a за публичные извинения»
18 авг 2014 :
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NIKKI SIXX ответил на «глупые комментарии» GENE'a SIMMONS'a
7 авг 2014 :
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Новое видео SIXX: A.M.
6 авг 2014 :
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Новая песня SIXX: A.M.
1 авг 2014 :
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Обложка и трек-лист нового альбома SIXX: A.M.
31 июл 2014 :
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Превью новой обложки SIXX: A.M.
29 июл 2014 :
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Новый альбом SIXX: A.M. выйдет в октябре
2 май 2014 :
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Барабанщик FOO FIGHTERS на новом альбоме SIXX: A.M.
3 фев 2014 :
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NIKKI SIXX: SIXX: A.M. станет моим приоритетом после финального тура MÖTLEY CRÜE
19 авг 2013 :
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Название новой песни SIXX: A.M.
14 авг 2013 :
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SIXX:A.M. близки к завершению работы над новым альбомом
3 фев 2013 :
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У SIXX: A.M. готово шесть песен
30 дек 2012 :
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Новый альбом SIXX: A.M. выйдет в 2013
27 ноя 2012 :
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Новое видео вокалиста SIXX: A.M.
29 авг 2012 :
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Подруга NIKKI SIXX'a планирует отметить день рождения стриптизом на концерте MÖTLEY CRÜE
18 авг 2012 :
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NIKKI SIXX: 'DAVE MUSTAINE еба$$$й мудак"
17 фев 2012 :
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SIXX: A.M. выступят на REVOLVER GOLDEN GODS AWARDS
7 фев 2012 :
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NIKKI SIXX - звезда короткометражки!
10 янв 2012 :
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SIXX: A.M. начали работу над альбомом
6 дек 2011 :
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Новый ЕР SIXX: A.M. доступен для прослушивания
18 фев 2011 :
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Новое видео SIXX: A.M.
10 дек 2010 :
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SIXX: A.M.: «Этот альбом по атмосфере будет похож на старый QUEEN, в нём чувствуется влияние 70-х»
13 авг 2010 :
|
NIKKI SIXX о своем радио шоу, линии одежды, SIXX: A.M. и других проектах
1 авг 2010 :
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NIKKI SIXX: новый альбом SIXX: A.M. - это просто фантастика!
2 июн 2010 :
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NIKKI SIXX завершил запись партий баса для нового альбома SIXX: A.M.
22 фев 2010 :
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NIKKI SIXX о новом альбоме SIXX: A.M.
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сегодня
NIKKI SIXX наехал на SHANNON LARKIN
Nikki Sixx резко ответил бывшему барабанщику GODSMACK Shannon Larkin'у после того, как тот публично раскритиковал MÖTLEY CRÜE за предполагаемое использование заранее записанных вокальных дорожек во время концертов.
Larkin затронул эту тему, объясняя решение GODSMACK пригласить бывшего барабанщика DREAM THEATER Mike Mangini для нынешнего североамериканского тура группы. Во время стрима на своем YouTube-канале 19 июня 2026 года Shannon, в частности, сказал:
«Единственное, за что, как мне кажется, можно было критиковать Wade'a Murff'а, если посмотреть записи всех концертов — а они все есть в интернете, — это то, что взаимодействие с темпом, эти ускорения и замедления, возможно, были не такими плавными. Но Sully и я больше двадцати лет играли вместе на концертах и записывали альбомы, поэтому мы понимали друг друга без слов. Я всегда пытаюсь объяснить людям, что такое работа с темпом, когда вы не группа, играющая под клик и фонограммы.
GODSMACK не используют ни клик, ни фоновые дорожки. Замечаю, что сейчас об этом все чаще говорят и другие музыканты. Мы сами говорили об этом уже много лет, наблюдая, как практически все начали понемногу добавлять записанные партии — ритм-гитару или что-то еще. За усилителями никого нет, но партия звучит, потому что она записана заранее. Это относительно новая тенденция. То же самое с бэк-вокалом. Видишь Nikki Sixx'а на сцене с MÖTLEY CRÜE — он отворачивается от микрофона, даже не поет, но его голос все равно слышен. Потому что звучит запись. Но чтобы все это работало, группа должна играть под клик. Ну, точнее, не вся группа — достаточно барабанщика. Тогда каждый концерт проходит в одном и том же темпе. В итоге исчезает то самое ощущение непредсказуемости, которое всегда было частью настоящего рок-шоу. И для самих музыкантов тоже — никогда не знаешь, что может случиться на сцене».
Спустя больше недели после того, как слова Larkin'а разошлись по музыкальным СМИ, Sixx опубликовал ответ в X:
«Кто вообще такой этот хейтер Shannon Larkin?
Забавно, что столько групп второго и третьего эшелона тратят больше времени на разговоры о нас, чем на написание песен, которые люди реально запомнят. Может, это зависть. Может, неуверенность в себе. А может, билеты продаются не слишком хорошо. В любом случае жить за счет чужого внимания — не лучшая стратегия для долгой карьеры.
Мне искренне жаль музыкантов, которые так и не поняли, что лучшая реклама — это писать отличные песни. Снова и снова. Десятилетиями. Для фанатов, а не для критиков.
Все это напоминает бесконечную толпу пустоголовых подкастеров, которые строят свою аудиторию на разговорах о других людях вместо того, чтобы самим создавать что-то достойное обсуждения.
В общем, может, ему стоит немного поспать, прежде чем снова раздавать интервью».
Конфликт между музыкантами тянется уже много лет. Считается, что песня GODSMACK «Cryin' Like A Bitch» была написана Sully Erna после ссоры с Sixx'ом во время тура «Crüe Fest 2» в 2009 году, где GODSMACK выступали на разогреве у MÖTLEY CRÜE.
В интервью 2011 года Shannon Larkin рассказывал:
«На самом деле тогда произошло сразу несколько неприятных вещей. Со всеми остальными участниками MÖTLEY CRÜE — Mick'ом Mars'ом и Tommy Lee — у нас были отличные отношения. Да и с Nikki Sixx'ом тоже. Более того, однажды он даже позвал меня в кейтеринг и спросил, не хочу ли я записаться с SIXX: A.M. Я ответил: "Конечно!"
Но примерно через три недели тура между ним и Sully произошел конфликт. Во многом он начался из-за службы безопасности MÖTLEY CRÜE, хотя Nikki был лидером группы. Их охрана выгнала нас со сцены... В общем, обычные рок-звездные разборки, в которые никто из нас особенно не хотел ввязываться.
Охрана MÖTLEY CRÜE очень странно вела себя с нашими гостями, словно боялась, что те захотят увидеть MÖTLEY CRÜE. Но наши гости приходили к нам и им было совершенно неинтересно, что происходит у MÖTLEY CRÜE. При этом мы всегда уважали их как легендарную группу. Когда мне было семнадцать, я заслушивал "Shout At The Devil". Но нас задело само отношение — будто они были уверены, что все вокруг должны благоговеть перед ними. Многие из наших гостей были моими друзьями по тридцать лет, а их даже не пускали за кулисы, потому что MÖTLEY CRÜE не хотели никого видеть. Отсюда и появилась неприязнь. Потом Sully сказал свое, Nikki ответил своим, оба — большие рок-звезды, и в итоге началась публичная перепалка».
Когда Sully Erna напрямую спросили, действительно ли «Cryin' Like A Bitch» посвящена Sixx'у, он уклончиво ответил:
«Мне очень трудно сдержаться и не ответить на этот вопрос. С одной стороны, хочется сказать все как есть, а с другой — не хочется делать кому-то дополнительную рекламу, пусть даже негативную. Поэтому я воспользуюсь своим правом хранить молчание».
В мае 2011 года Sixx так комментировал претензии Erna по поводу отношения к GODSMACK во время «Crüe Fest 2»:
«Все — наша команда, фанаты и даже остальные группы тура (включая его собственную) — были счастливы. Но, похоже, только он продолжает ныть как обиженный ребенок. Забавно, что даже его собственный менеджер говорил мне, что он придурок... Возможно, проблема существует только у него в голове. У меня к нему никаких претензий нет».
Позже Erna подтвердил в одном из веб-эпизодов, посвященных альбому «The Oracle», что «Cryin' Like A Bitch» действительно была вдохновлена событиями тура «Crüe Fest 2».
«Во время того тура нам впервые пришлось столкнуться с настоящим рок-звездным высокомерием, которого за всю нашу карьеру мы раньше не видели. И тогда я решил: "Если кто-то собирается так относиться к людям, то я буду выходить на сцену каждый вечер и делать все, чтобы на их фоне они выглядели старыми, толстыми и при этом еще наблюдали, как мы уезжаем домой с солидным гонораром"».
Среди строк песни, которые многие связывают с Sixx'ом, есть такие:
«Проходишь мимо как король,
Будто все вокруг ничего не понимают.
Давно прошли те времена,
Когда ты был тем, кем себя считал.
Время уже не на твоей стороне».
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Но вот за это:
"...Все это напоминает бесконечную толпу пустоголовых подкастеров, которые строят свою аудиторию на разговорах о других людях вместо того, чтобы самим создавать что-то достойное обсуждения..."
браво, Mr. Sixx.
Ждите новостей в следующем выпуске...
А вот интересно, до западных звёзд доходят известия о том, что их разъёбывает русский Юрец из Израиля?