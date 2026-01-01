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ADAM GONTIER о возвращении в THREE DAYS GRACE



ADAM GONTIER в недавнем интервью рассказал о своем возвращении в THREE DAYS GRACE в 2024 году после 11-летнего отсутствия. 48-летний музыкант, покинувший THREE DAYS GRACE в 2013-м, теперь делит обязанности фронтмена с Matt Walst'ом, который пел в команде более десяти лет.



«Честно говоря, это оказалось совсем несложно. До этого мы столько лет были одной группой, но самое главное — еще до появления группы мы были очень хорошими друзьями. Так что получилось так, будто я просто взял десятилетний отпуск, а потом вернулся, и все прошло максимально естественно. Никаких сложностей. Это как езда на велосипеде: даже если долго не катался, быстро вспоминаешь, как это делается».



Говоря о дружбе, которая связывает его с музыкантами THREE DAYS GRACE, Adam сказал:



«Мне кажется, есть немало групп, где люди, по сути, уже не друзья. Они просто работают вместе, и все крутится вокруг бизнеса и денег. У нас все иначе. Для нас главное — дружба, товарищеские отношения, все то, что нас объединяет. Если бы этого не было, нынешняя глава в истории группы далась бы нам гораздо тяжелее. Но мы все из одного маленького городка в Канаде, выросли вместе, дружили еще до группы, поэтому снова выйти вместе на сцену оказалось очень легко».



На вопрос, пришлось ли ему заново выстраивать отношения с остальными участниками THREE DAYS GRACE или он поддерживал с ними связь все эти годы, Adam ответил:



«Знаешь, с Brad'ом Walst'ом мы время от времени общались все эти годы. Но, если честно, особых усилий это не потребовало. Думаю, за последние десять лет, по крайней мере я сам, сильно повзрослел. Мне пришлось многое пережить, многому научиться. И, думаю, то же самое можно сказать обо всех в группе. Мы стали старше, многое изменилось. У всех появились дети, мы просто повзрослели. То, что когда-то казалось нам самым важным, на самом деле таким не было. Поэтому вернуться обратно оказалось очень просто. Мы каждый день проводим время вместе, и это здорово. Правда здорово».



Рассказывая о том, как проходила работа над последним альбомом THREE DAYS GRACE — «Alienation» (2025), Adam отметил:



«Наш подход к написанию песен практически не изменился. Все осталось так же. Мы собираемся вместе в одной комнате, приносим свои идеи и пытаемся написать настолько хорошую песню, насколько это возможно. Так что в плане сочинения музыки все осталось по-прежнему. Мы встретились у Barry Stock'а дома, в Индиане, чтобы начать работу над альбомом. Просто сели с акустическими гитарами и начали писать новые песни. Большинство из них родились довольно быстро... Не знаю, нам просто очень повезло. Мы все мыслим в одном направлении и хотим одного и того же — играть музыку, гастролировать и получать от этого удовольствие».







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