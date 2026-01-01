30 июн 2026



Концертное видео GODSMACK



GODSMACK первого мая на двойном виниле и на Blu-ray/CD выпустят запись выступления 26 октября в Mohegan Sun, Uncasville, Connecticut:



01. Surrender

02. You And I

03. When Legends Rise

04. 1000hp

05. Cryin' Like A Bitch!!

06. Speak

07. Straight Out Of Line

08. Awake

09. Keep Away

10. Voodoo

11. Battle Of The Drums

12. Whatever

13. Under Your Scars

14. Bulletproof

15. I Stand Alone







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