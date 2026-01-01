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*Легендарный продюсер SCOTT BURNS: «Дэт-металл многие восприн... 45
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Ice Nine Kills

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Вокалист ICE NINE KILLS: «Каков процент групп, которые играли на стадионах?»



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SPENCER CHARNAS в недавнем интервью ответил на вопрос, что больше всего удивляет и впечатляет его, когда он оглядывается на путь, который ICE NINE KILLS прошли за 20 лет с момента выхода дебютного альбома "Last Chance To Make Amends".

«На такой вопрос сразу возникает множество вариантов. Но если разделить то, чем занимаются ICE NINE KILLS, на две составляющие, то это музыка и хоррор с комедией. А двумя моими главными увлечениями с самого детства были METALLICA и фильмы серии "Крик".

И тот факт, что мы получили признание сразу от обоих этих явлений, к которым испытываем огромное уважение… Мы гастролируем с METALLICA и выступаем на стадионах по всему миру, а наша песня звучит в финальных титрах нового фильма "Крик". О таком стоило только мечтать.

Я невероятно благодарен за то, что нам выпала возможность этим заниматься. В мире существует миллион групп, огромное количество коллективов, которые ничуть не хуже нас, а может, и лучше. И все же именно нам удалось добиться всего этого. Я очень горжусь тем, что мы достигли и бесконечно благодарен за всё».

Также Charnas спросили, какие самые важные уроки он вынес из совместных стадионных туров с METALLICA в 2023, 2024 и 2025 годах.

«Наверное, главное, чему мы у них научились, — это тому, как они относятся к коллективам, которые выступают у них на разогреве.

Когда отправляешься в тур с такой командой, как METALLICA, ты вообще не знаешь, чего ожидать. Это одна из величайших групп всех времен — с этим невозможно спорить. И уж точно самая известная металл-группа в истории. Поэтому ты понятия не имеешь, увидишь ли их вообще или просто выйдешь на сцену, а потом вы разъедетесь, так ни разу и не встретившись. В любом случае мы были бы обязаны им до конца жизни уже за саму эту возможность.

Но они оказались совершенно другими людьми. В первый же вечер мы зашли в свою гримерку и увидели бутылку шампанского и торт с надписью вроде "Добро пожаловать в цирк". Уже в первые несколько концертов все участники METALLICA лично подошли и познакомились с нами. Они смотрели наше выступление, а иногда приглашали нас вместе поужинать после концерта.

Это произвело на меня огромное впечатление. Нужно относиться с уважением к каждой группе — неважно, начинающий это коллектив или мировые звезды. Пожалуй, именно этому мы у них научились в первую очередь.

Ну и, конечно, мы получили бесценный опыт выступлений на стадионах. До этого мы никогда не играли на подобных площадках, да еще и со сценой в центре арены. Это совершенно другой уровень и совсем иной опыт. Мы многому научились благодаря таким концертам, и сейчас это очень помогает нам, когда мы выступаем на крупнейших фестивалях. После стадионного тура мы уже чувствуем себя гораздо увереннее.

И если задуматься, какой вообще процент групп может сказать, что играл на стадионах? А уж тем более — что гастролировал на них вместе с METALLICA по всему миру?»




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