сегодня



Новое видео STRYPER



"Throne Of Thorns", новое видео группы STRYPER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Throne Of Thorns", выходящего 26 сентября на Frontiers Music Srl:



01. Throne Of Thorns

02. Here In Your Heart

03. Falling

04. I'm Alright (I'm Okay)

05. Waiting For You

06. Carry The Flame

07. Hollywood

08. Beautifully Broken

09. Ashes To Roses

10. Alone Again

11. Shadowbreaker







+0 -0



просмотров: 135

