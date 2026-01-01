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*ADAM LAMBERT: «У QUEEN нет никаких планов» 48
*Легендарный продюсер SCOTT BURNS: «Дэт-металл многие восприн... 45
*Зрители фестиваля Download с интересом наблюдали за действие... 26
*TIM “RIPPER” OWENS: «Есть причина, почему IRON MAIDEN играют... 24
*Барабанщик ANTHRAX повредил руку 23
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Stryper

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Новое видео STRYPER



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"Throne Of Thorns", новое видео группы STRYPER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Throne Of Thorns", выходящего 26 сентября на Frontiers Music Srl:

01. Throne Of Thorns
02. Here In Your Heart
03. Falling
04. I'm Alright (I'm Okay)
05. Waiting For You
06. Carry The Flame
07. Hollywood
08. Beautifully Broken
09. Ashes To Roses
10. Alone Again
11. Shadowbreaker




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