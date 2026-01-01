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*ADAM LAMBERT: «У QUEEN нет никаких планов» 48
*Легендарный продюсер SCOTT BURNS: «Дэт-металл многие восприн... 45
*Зрители фестиваля Download с интересом наблюдали за действие... 26
*TIM “RIPPER” OWENS: «Есть причина, почему IRON MAIDEN играют... 24
*Барабанщик ANTHRAX повредил руку 23
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Xentrix

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1 июл 2026 : 		 XENTRIX готовят альбом

11 фев 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления XENTRIX

26 ноя 2023 : 		 XENTRIX на Listenable Records

31 окт 2022 : 		 Видео с текстом от XENTRIX

7 окт 2022 : 		 Новое видео XENTRIX

25 июл 2022 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома XENTRIX

18 ноя 2019 : 		 Видео с выступления XENTRIX

30 апр 2019 : 		 Новая песня XENTRIX

28 мар 2019 : 		 Новый альбом XENTRIX выйдет летом

15 авг 2017 : 		 XENTRIX отыграли первое шоу с новым вокалистом

16 июл 2017 : 		 XENTRIX сменили вокалиста

10 мар 2014 : 		 XENTRIX исполнили новую песню

26 апр 2013 : 		 Видео с выступления XENTRIX

16 апр 2013 : 		 XENTRIX отыграли первый за семь лет концерт

15 фев 2013 : 		 XENTRIX планируют сочинение нового материала

27 июн 2007 : 		 Бывший фронтмен XENTRIX споет на треке DECADENCE

4 ноя 2006 : 		 XENTRIX: переиздание альбомов в ноябре

3 сен 2006 : 		 XENTRIX вновь уходят в тень

13 фев 2006 : 		 Британские трэшеры XENTRIX воссоединяются на два специальных концерта
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|||| сегодня

XENTRIX готовят альбом



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XENTRIX объявили о том, что их новая пластинка получила название "Allied With The Enemy", а работа над ней шла с конца 2025 года в Backstage Studios, England вместе с Andy Sneap'ом:

01. Rip Saw (06:08)
02. Allied With The Enemy (03:16)
03. Killer Uknown (04:44)
04. On Burned Remains (05:19)
05. Nil By Mouth (04:13)
06. Doomsday Hook (03:44)
07. The Dark Eternal (06:08)
08. Where The Madness Lies (02:30)
09. Snake In Waiting (04:43)
10. No Bridges Left To Burn (04:56)
11. We Drink The Same Poison (04:53) (bonus track)




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