XENTRIX готовят альбом

XENTRIX объявили о том, что их новая пластинка получила название "Allied With The Enemy", а работа над ней шла с конца 2025 года в Backstage Studios, England вместе с Andy Sneap'ом:
01. Rip Saw (06:08)
02. Allied With The Enemy (03:16)
03. Killer Uknown (04:44)
04. On Burned Remains (05:19)
05. Nil By Mouth (04:13)
06. Doomsday Hook (03:44)
07. The Dark Eternal (06:08)
08. Where The Madness Lies (02:30)
09. Snake In Waiting (04:43)
10. No Bridges Left To Burn (04:56)
11. We Drink The Same Poison (04:53) (bonus track)
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