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TEEMU MÄNTYSAARI: «Фанаты MEGADETH меня приняли очень тепло!»



TEEMU MÄNTYSAARI в рамках интервью на Tuska ответил на вопрос о том, каково ему в MEGADETH:



«События развивались стремительно. Меня пригласили на замену Kiko, и вскоре ребята поняли, что я буду нужен им ещё долгое время. Мы гастролировали около года, а потом уже приступили к записи нового альбома. Так что это было похоже на эффект снежного кома. Всё произошло очень быстро, и у меня особо не было времени на осмысление. И да, мы просто перешли к следующему этапу, а потом к следующему, и ещё к одному, и вот мы наконец играем в Финляндии».



На вопрос, как ему удается сочетать своё восхищение и уважение к предыдущим гитаристам MEGADETH и свои творческие амбиции, Teemu ответил:



«Я давно знаком с MEGADETH, знаю наследие группы и её долгую историю, я испытываю огромное уважение ко всем предыдущим гитаристам коллектива. С самого начала я решил, что не буду переживать из-за чьего-либо мнения о том, что меня с кем-то сравнивают, а просто постараюсь быть самим собой и делать всё, что в моих силах, зная, что найдутся люди, которые любят одного из предыдущих гитаристов, и будет трудно их переубедить. Я стараюсь делать всё, что в моих силах, и по-настоящему уважать музыку — старый каталог и, конечно же, новую музыку, которую мы записываем и исполняем вживую».



По поводу того, как его приняли поклонники MEGADETH, Teemu сказал:



«Должен признать, что поклонники MEGADETH были очень приветливы с первых дней и тепло ко мне отнеслись, так что я очень польщён тем, что оказался в таком положении. Очень рад играть для поклонников».







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