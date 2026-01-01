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*ADAM LAMBERT: «У QUEEN нет никаких планов» 48
*Легендарный продюсер SCOTT BURNS: «Дэт-металл многие восприн... 45
*Зрители фестиваля Download с интересом наблюдали за действие... 26
*TIM “RIPPER” OWENS: «Есть причина, почему IRON MAIDEN играют... 25
*Барабанщик ANTHRAX повредил руку 23
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Last in Line

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VINNY APPICE подтвердил, что LAST IN LINE работают с новым вокалистом



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VINNY APPICE в недавнем интервью рассказал о том, как идет процесс поиска нового вокалиста в LAST IN LINE:

«Мы кое с кем сейчас работаем — не хочу называть имен — и скоро собираемся вместе, чтобы проверить, как все это может сработать: "Давайте напишем что-нибудь вместе. Давайте поиграем". Мы не будем давать никаких концертов. Так что со следующим альбомом придется подождать. И у нас все еще есть контракт с [earMUSIC], у нас все еще есть контракт со звукозаписывающей компанией, так что все в порядке. Нам нужно понять, подходит нам все или не особо. Если не сработает, тогда мы перейдем к следующему шагу. Пока ждем».

На вопрос, что стало причиной разрыва с Freeman'ом, учитывая, что тот недавно сказал, что ему не объяснили четкой причины его увольнения из LAST IN LINE, Vinny ответил:

«Я даже не хочу это все обсуждать».




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