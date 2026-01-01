GLENN HUGHES выступил с THE DEAD DAISIES: Профессиональное видео
Профессиональное видео с выступления GLENN HUGHES и THE DEAD DAISIES, которое состоялось 30 мая в Arcada Theatre in St. Charles, Illinois (три песни из репертуара группы и три кавер-версии DEEP PURPLE), доступно для просмотра:
01. Unspoken
02. Resurrected
03. Chosen And Justified
04. My Fate
05. Fortunate Son (CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL cover)
06. Born To Fly
07. Rise Up
08. Radiance
09. Hypnotize Yourself
10. Holy Ground (Shake The Memory)
DEEP PURPLE set
11. Stormbringer (DEEP PURPLE cover)
12. Sail Away (DEEP PURPLE cover)
13. Space Truckin' (DEEP PURPLE cover)
14. Gettin' Tighter (DEEP PURPLE cover)
15. Might Just Take Your Life (DEEP PURPLE cover)
16. Smoke On The Water (DEEP PURPLE cover)
17. Mistreated (DEEP PURPLE cover)
18. Highway Star (DEEP PURPLE cover)
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