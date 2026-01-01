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Гитарист DEF LEPPARD о Slang: «Нам нужна была встряска»



PHIL COLLEN в недавнем интервью рассказал, что недавний сингл «Rejoice» лишь частично отражает звучание нового альбома DEF LEPPARD.



«Да, это лишь один из стилей, который будет представлен на пластинке. Но есть и такие вещи, после которых вы скажете: "Ничего себе… Вот это вообще отпад". И мне это очень нравится. Не то чтобы мы стали смелее, но мы точно перестали бояться свободно выражать себя. Кто бы ни принес песню, остальные выкладываются на сто процентов, и в результате она начинает жить собственной жизнью».



По словам Collen'a, творческий процесс в DEF LEPPARD всегда строился на совместной работе.



«Многие пишут песню, сами ее продюсируют и делают именно так, как они это видят. У нас все иначе. Кто-то приносит идею, а затем подключаются все остальные. Это очень демократичный процесс. Но побеждают хорошие идеи. Никто не пытается продавить свое мнение ради самоутверждения. Мы просто пробуем разные варианты. И это здорово. Поэтому новый материал DEF LEPPARD получился очень разноплановым».



Во время беседы Phil также вспомнил альбом «Slang», вышедший в 1996 году и сегодня считающийся одной из самых недооцененных работ коллектива.



«Когда он вышел, все складывалось не лучшим образом. Я тогда переживал развод, и это было тяжелое время. Естественно, это отражалось и на текстах песен. Многое было навеяно теми событиями.



Но мне очень нравится, каким в итоге получился этот альбом. Нам просто необходимо было сделать что-то подобное. До этого у нас были три пластинки — «Pyromania», «Hysteria» и «Adrenalize», которые были выдержаны примерно в одном ключе. К тому же не стало Стива Кларка, поэтому нам нужно было что-то изменить, встряхнуться.



Коммерчески «Slang» не стал большим успехом, хотя получил "золотой" статус, а это тоже достойный результат. Но главное — у него был собственный характер. Сейчас мы снова играем одноименную песню на концертах, и это невероятное удовольствие. Мы сделали расширенную инструментальную середину, которая неожиданно превращается почти в фанк — с влиянием Джеймса Брауна и Дэвида Боуи и еще множеством странных идей. Мне это очень нравится. Для меня разнообразие — это самое главное».



На вопрос, не изменилось ли его отношение к «Slang» спустя годы, учитывая непростой период, в который записывался альбом, Phil ответил:



«Вообще музыка и искусство — это отличный способ выплеснуть эмоции. У меня никогда не было того самого подросткового бунта. Я вырос в Ист-Энде Лондона, и многие мои друзья постоянно влипали в неприятности, а я — нет. Они занимались своими делами, а я с головой уходил в музыку. Именно она стала для меня отдушиной.



Поэтому, вспоминая запись «Slang», я испытываю теплые чувства. Работа над этим альбомом помогла мне не зацикливаться на своих переживаниях, не погружаться в уныние, а просто выпускать эмоции наружу, экспериментировать и получать удовольствие от музыки и самовыражения. Это было реально здорово».



Collen также напомнил, что, несмотря на сравнительно скромные продажи, сегодня он по-прежнему высоко ценит эту работу. Еще более десяти лет назад в интервью Billboard он говорил:



«Знаете, мне кажется, даже если бы мы тогда выпустили «Sgt. Pepper's» или «The Dark Side Of The Moon», результат был бы примерно тем же. Просто потому, что это был DEF LEPPARD. К тому времени нас уже записали в один ряд со всеми второсортными глэм-металл-коллективами 80-х, которые были лишь бледной копией нас. Потом появились NIRVANA, и музыкальный мир полностью изменился.



Что любопытно: многие говорили, что им не понравился «Slang», потому что он якобы не похож на DEF LEPPARD. Хотя на самом деле он был ближе к нашей настоящей сути, чем многие предыдущие альбомы. Мы записывали его практически живьем на вилле на юге Испании, а не строили песни привычным студийным способом, когда каждый инструмент накладывается отдельно».







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