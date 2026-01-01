1 июл 2026



Профессиональное видео с выступления METALLICA



Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось 19 июня на Aviva Stadium, Dublin, Ireland, доступно для просмотра:



Creeping Death

Harvester of Sorrow

Leper Messiah

King Nothing

72 Seasons

If Darkness Had a Son

Kirk and Rob Doodle (Thin Lizzy's "Black Rose")

The Day That Never Comes

Cyanide

Orion

Nothing Else Matters

Sad but True

Battery

Fuel

Seek & Destroy (During the song, Kirk Hammett placed his foot on a stage cover that unexpectedly made him fall)

Master of Puppets Sad but TrueBatteryFuelSeek & Destroy (During the song, Kirk Hammett placed his foot on a stage cover that unexpectedly made him fall)Master of Puppets http://www.metallica.com







+0 -0



просмотров: 89

