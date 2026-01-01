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Трон Оззи теперь в музее



Трон Оззи Осборна, на котором он попрощался с поклонниками в рамках концерта "Back To The Beginning", выставлен в Birmingham Museum & Art Gallery в рамках открывшейся первого июля выставки "Ozzy Osbourne: Working Class Hero"







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