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Скончался участник SOIL, BROKEN HOPE, SINDROME, TERMINAL DEATH, DIRGE WITHIN, THE BLOODLINE



Легенда чикагского металла Шон Гласс скончался в возрасте 57 лет.



Гласс, который на протяжении последних четырех десятилетий играл в ряде известных металл-групп, включая SOIL, BROKEN HOPE, SINDROME, TERMINAL DEATH, DIRGE WITHIN, THE BLOODLINE и, в последнее время, REPENTANCE, скончался 1 июля, через месяц после того, как перенес инсульт в своем доме в Иллинойсе, где он жил вместе с женой Мишель и их 13-летним сыном Мэддуксом.



Мишель сообщила о смерти Шона в посте в социальных сетях в среду (1 июля). Она написала:



«С глубоким прискорбием сообщаю, что Шон скончался сегодня утром после того, как 31 мая ему срочно были вызваны врач. Мы с Шоном познакомились в 2003 году и поженились в 2010-м. В 2012 году у нас родился сын — гордость и радость Шона, как уже знают все, кто его хорошо знал.



Наша жизнь больше никогда не будет прежней. Мы опустошены и просим уважать наше право на частную жизнь, пока наша семья пытается справиться с этой невообразимой утратой.



Шон был разным для разных людей, но для нас он всегда был прежде всего мужем и отцом.



Пожалуйста, помяните нашу семью в своих молитвах, мыслях или любым другим способом, которым вы посылаете положительную энергию».



На известие о смерти отреагировали многие музыканты в социальных сетях, где отдали дань уважения Шону. Robb Flynn из MACHINE HEAD охарактеризовал Гласса как «одного из самых крутых парней, которых я когда-либо знал», а также как «одного из самых милых людей, которых я когда-либо имел честь называть своим другом».



Барабанщик NONPOINT Robb Rivera сказал, что Шон был для него «источником новостей обо всём, что связано с хэви-металлом. Он всегда первым присылал мне информацию о новой группе, которую я должен был послушать, об альбоме, который я должен был проверить, или о каких-то последних новостях из мира металла. Он жил этой музыкой каждый день».



Бывшие коллеги Шона по группе SOIL также отреагировали на печальные новости, написав в социальных сетях: «Хотя после его ухода в 2007 году мы отдалились друг от друга и не были в хороших отношениях, в первые годы он по-прежнему оставался неотъемлемой частью SOIL. И долгое время он был хорошим другом и товарищем. В те времена мы много смеялись и прекрасно проводили время. Мы будем вспоминать те времена с теплотой и улыбкой».



Miland "Mille" Petrozza из KREATOR охарактеризовал Шона как «одного из самых классных людей», а также как «друга, фаната и просто музыкального энтузиаста», с которым он был знаком со времён самого первого турне KREATOR по США четыре десятилетия назад.



Гласс был преданным поклонником хэви-металла, который начал свою карьеру в 1980-х годах в составе чикагской дэт-метал-группы TERMINAL DEATH, с которой он записал два демо, а затем в 1986 году присоединился к SINDROME — любимой трэш-группе в кругах обмена кассетами благодаря демо «Into The Halls Of Extermination». Позже Гласс сменил Ed Hughes на позиции басиста в BROKEN HOPE и записал с ними альбомы «Repulsive Conception» и «Loathing», после чего в 1998 году покинул группу, чтобы сосредоточиться на своей хэви-рок-группе SOIL. Именно с SOIL он добился наибольшего коммерческого успеха, во многом благодаря второму альбому группы «Scars» и его ведущему синглу «Halo». Впоследствии он выпустил с группой ещё два альбома — «Redefine» (2004) и «True Self» (2007) — прежде чем покинуть коллектив и создать группу DIRGE WITHIN, с которой записал два альбома: «Force Fed Lies» и «There Will Be Blood». Затем он вернулся в BROKEN HOPE как раз к выходу альбома 2013 года «Omen Of Disease», а впоследствии основал группу REPENTANCE.



До кончины Шона группа REPENTANCE завершила работу над своим третьим полноформатным альбомом «Retaliate», релиз которого первоначально был запланирован на 17 июля 2026 года на лейбле Noble Demon, но впоследствии был отложен в связи с проблемами со здоровьем Гласса.



Гласс основал группу REPENTANCE в 2018 году и выпустил дебютный альбом группы «God For A Day» в 2020 году, что привело к подписанию мирового контракта с немецким лейблом Noble Demon в 2021 году. Это сотрудничество открыло новую главу в истории группы, начавшуюся с мини-альбома «Volume I – Reborn» (2021), на котором дебютировал вокалист Adam Gilley и в записи которого в качестве гостя принял участие гитарист TRIVIUM Corey Beaulieu. В 2023 году REPENTANCE выпустили свой второй альбом «The Process Of Human Demise», в записи которого приняли участие Beaulieu и Milo Silvestro (FEAR FACTORY).







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