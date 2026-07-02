2 июл 2026



KID ROCK: «Позвонить президенту среди ночи? Это один из моих любимых приколов»



KID ROCK рассказал о своей дружбе с президентом США Дональдом Трампом в интервью ведущему Sky News Australia Полу Мюррею для его нового часового документального фильма "Trump's America: 250 Years In The Making".



Американский кантри-рок-музыкант, настоящее имя которого Боб Ритчи, давно и открыто поддерживает Трампа. Он выступал на мероприятиях, связанных с Республиканской партией, сидел рядом с ним на футбольных матчах и не раз бывал в Белом доме по личным приглашениям.



На вопрос Мюррея, каково это — «дружить с человеком, который управляет миром», Kid Rock без раздумий ответил:



«Охренительно. [Смеется]»



Рассказывая о своих телефонных разговорах с Трампом, музыкант добавил:



«Да, это один из моих любимых ночных приколов после пары кружек. Потому что я знаю, когда ему можно звонить. И надо отдать ему должное — он почти всегда берет трубку. А иногда и сам звонит, просто поболтать. Не то чтобы: "Боб, что нам делать с Ираном?" — таких звонков я не получаю. Но бывает, сижу вечером, пью пиво, уже часов одиннадцать-двенадцать ночи в пятницу или субботу. Я знаю, что он еще не спит. Он, как и я, спит часов по пять. И говорю друзьям: "А давайте позвоним президенту, потрещим". Они такие: "Чего?" А он отвечает: "Привет, Боб, как дела?" — и дальше просто болтаем обо всем. Это просто кайф. Мне ужасно нравится проводить с ним время, разговаривать и наблюдать за всем происходящим буквально из первого ряда. Это величайшее шоу на Земле».



Затем музыкант обрушился с критикой на противников президента США, заявив, что Трамп всегда ставит интересы Америки на первое место.



«Меня убивает, что некоторые этого не видят. Им нравится вся эта чушь, которую мы наблюдаем уже столько лет — с тех самых пор, как я себя помню, — от политиков и президентов. Они говорят: "Ну, он же зарабатывает огромные деньги, пока находится у власти". Да черт возьми, конечно зарабатывает — он бизнесмен. Умный бизнесмен. Он делал это задолго до того, как стал президентом. Но я знаю, что у него на сердце и в душе. Для него главное — эта страна. Точка. Прежде всего Америка. И я считаю, что любой лидер должен прежде всего думать о своей стране».







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