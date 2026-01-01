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SHANNON LARKIN сдал назад



SHANNON LARKIN принес извинения Nikki Sixx'y за недавно сказанные слова, на которые басист MÖTLEY CRÜE отреагировал в привычной для себя манере. Larkin в недавнем прямом эфире на своей страничке, в частности, сказал:



«В моем прошлом стриме — это музыкальное шоу, где я ставлю песни, рассказываю о своей музыке, которую выпускаю самостоятельно. У меня нет лейбла, который занимался бы этим за меня, поэтому я могу говорить о своих коллективах и обо всем остальном. Иногда я открываю музыкальные новости с и читаю их.



Последние пару недель там постоянно появлялись новости, где разные рок-музыканты высказывались о клик-треках, фонограммах и вообще о том, что реально звучит со сцены, а что идет с записи. Все вставляли свои пару центов: кто-то говорил: "Меня это устраивает, так коллектив звучит лучше", а кто-то — "Ненавижу это, все становится одинаковым". У каждого есть свое мнение, и в мире, где я живу, это обычная тема для обсуждения.



Я просто прочитал одну из таких новостей. Уже даже не помню, кто именно тогда об этом говорил. Прочитал и тоже высказал свое мнение. Причем говорил об этом довольно долго. Лично я не сторонник такого подхода. Хотя если кто-то пересмотрит тот выпуск — он до сих пор есть у меня на канале, — то увидит, что я ничего не имею против тех, кто использует такие технологии.



Мне самому это просто не нравится. GODSMACK никогда не играли под клик. AMEN тоже. UGLY KID JOE — тоже. WRATHCHILD — тоже. Ни один коллектив, в котором я играл, никогда не использовал клик-трек на концертах. А если вы запускаете фонограммы, то клик становится обязательным. Для меня из-за этого исчезает элемент непредсказуемости. У меня вообще есть на этот счет свои тараканы.



А потом я совершил ошибку, из-за которой вся эта чертова история и началась. Я привел Nikki Sixx в качестве примера — сказал, что видел, как он поет в микрофон, потом отходит от него, а вокал продолжает звучать. Или речь шла о басе — уже неважно. Получается, что я его выставил напоказ. Но это было вырвано из контекста. Я обсуждал тему в целом, а потом вскользь сказал что-то вроде: "Как Nikki Sixx, когда стоит у микрофона"».



После этого Shannon напрямую обратился к басисту MÖTLEY CRÜE:



«Я хочу обратиться к Nikki Sixx открыто.



Nikki, сейчас я говорю именно с тобой. Смотрю прямо на тебя. Скорее всего, ты никогда этого не увидишь. Я вообще не думал, что ты как-то отреагируешь. Даже надеялся, что этот выпуск тебе не попадется. Но получилось иначе.



Именно поэтому я сейчас извиняюсь. Я не пытался на тебя наехать. У меня еще был первый альбом MÖTLEY CRÜE с Leathür Records. Я отношусь к тебе с огромным уважением. Ты легенда. Ты заслужил все награды, все золотые и платиновые пластинки, все признание, которое получил за свою карьеру.



Я совершил ошибку, и сейчас искренне за нее извиняюсь. Посмотри мне в глаза — я действительно сожалею. Моей ошибкой было то, что я использовал тебя как пример.



Я из тех людей, кто сам не использует фонограммы, но ничего не имеет против тех, кто это делает. Черт возьми, процентов 80 коллективов сейчас, наверное, играют с фонограммами. И мне совершенно все равно.



На своем шоу я читаю новости и комментирую их. Увидел, что все обсуждают эту тему, и тоже высказался. Но потом, черт возьми, привел тебя в пример. И именно за это прошу прощения. Просто ты первым пришел мне в голову.



Я не пытался привлечь к себе внимание. Просто ты настолько известен, что я упомянул тебя в качестве очевидного примера. И не должен был этого делать, потому что многие воспринимают разговоры о фонограммах исключительно в негативном ключе.



А ведь сам я занимал довольно нейтральную позицию и всего лишь говорил о своих ощущениях. Мне кажется, что фонограммы лишают концерт элемента риска. Я не люблю играть под клик, если только не нахожусь в студии. Там он мой лучший друг, и я обожаю работать с ним. Но в данном случае я был неправ. Прости. Я не хотел использовать тебя в качестве примера. Только это я и пытаюсь сказать.



Нет ничего плохого в использовании фонограмм. Да к черту все это. Ты по-прежнему отлично поешь. Ты — Nikki Sixx. Можешь делать все, что считаешь нужным. У тебя столько же недоброжелателей, сколько поклонников, потому что ты невероятно известен. Но какая разница? Ты же Nikki Sixx».



Shannon также признался, что никогда не любил публичные конфликты между музыкантами.



«Я терпеть не могу все эти разборки. Не люблю всю эту лос-анджелесскую историю, когда все друг друга ненавидят. Такие конфликты — полный отстой. И я не хочу быть частью чего-то подобного. Я не устраивал все это ради пиара. Мне вообще плевать на подобные вещи. Я давно отошел от всей этой истории.



Наверное, сейчас ты именно там, где всегда хотел быть. И ты это заслужил. Еще раз прошу прощения за то, что использовал тебя как пример, потому что сам придерживаюсь другой точки зрения в вопросе использования фонограмм.



Хотя, если уж на то пошло, многие мои друзья сегодня играют в очень известных коллективах, собирают огромные площадки и используют фонограммы. И мне совершенно все равно. Я никогда публично их за это не критиковал.



Как я уже сказал, мне не стоило приводить тебя в пример. Но я это сделал. Прости.



Искренне говорю: я глубоко тебя уважаю. Ты заслужил абсолютно все, чего добился.



Ты просто первым пришел мне в голову, потому что это был очевидный пример. Прости за это. Хотя, если честно, так оно и есть. Но в конечном счете это вообще не имеет значения. Ты — Nikki Sixx. И этим все сказано. Ты один из самых крутых мужиков в рок-н-ролле. Это знают все.



Надеюсь, ты увидишь это обращение и поймешь, что я действительно говорю искренне. Мне правда жаль, что я использовал тебя таким образом. Но причины были совсем не те, которые могли показаться. Я не пытался раздуть скандал, привлечь внимание прессы или начать какую-то войну.



Так что, если это хоть что-то значит, знай: пусть ты меня и не знаешь, но я действительно отношусь к тебе с большим уважением и вовсе не хотел выставлять тебя в таком свете. Это было неправильно.



Вот и все. Я сказал то, что хотел. И это чистая правда».



Как сообщалось ранее, считается, что песня GODSMACK "Cryin' Like A Bitch" была написана Sully Erna о Nikki Sixx после конфликта между музыкантами во время тура "Crüe Fest 2" в 2009 году, где GODSMACK выступали на разогреве у MÖTLEY CRÜE.







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