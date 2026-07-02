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IRON MAIDEN снимут шоу на своем фестивале



22 июня, в разгар изнуряющей жары в Париже, когда температура воздуха превышала 40 градусов, британские легенды хэви-металла IRON MAIDEN выступали на арене La Défense Arena перед более чем 30 тысячами зрителей. Концерт снимался для будущего релиза, поэтому событие вызывало огромный интерес — поклонники съехались со всего мира, чтобы стать его частью.



Однако примерно через 50 минут после начала выступления, ближе к концу исполнения "Two Minutes To Midnight", в здании полностью отключилось электричество. Концерт внезапно остановился, а вся арена погрузилась в темноту и тишину.



Полностью восстановить электроснабжение удалось лишь спустя примерно час, после чего музыканты вновь вышли на сцену и продолжили концерт. Полиция разрешила продлить установленный комендантский час до 23:35, но не дольше: вскоре после этого прекращает работу общественный транспорт Парижа, и власти не хотели, чтобы более 30 тысяч зрителей остались ночью на улицах города, тем более в такую жару.



За оставшееся время IRON MAIDEN успели завершить основную часть программы, закончив выступление песней "Iron Maiden", однако три композиции на бис — "Aces High", "Fear Of The Dark" и "Wasted Years" — исполнить уже не удалось.



В итоге коллектив оперативно принял решение завершить съемки будущего фильма 11 июля на легендарной площадке Knebworth, где в рамках празднования своего 50-летия проведет фестиваль Eddfest.



Основатель IRON MAIDEN и басист Steve Harris: «Вы все знаете, что произошло в Париже. Мы тоже прекрасно знаем, что произошло в Париже. Поэтому мы завершим съемки в Knebworth. Увидимся там».



Вокалист Bruce Dickinson добавил: «Мы не собираемся отказываться от материала, который сняли в Париже. Мы просто дополним его потрясающими кадрами из Knebworth. Так что, Knebworth, ведите себя как следует!»



После напряженной работы за кулисами организаторы решили включить в фильм и фестиваль Eddfest, благодаря чему зрители как в Париже, так и в Великобритании станут частью фильма, посвященного юбилейному туру "Run For Your Lives", который сейчас находится примерно на середине мирового маршрута.



Одновременно были раскрыты новые подробности о выездном музее "Infinite Dreams", который впервые воплотит в жизнь одноименную иллюстрированную книгу, вышедшую в прошлом году. Посетители смогут увидеть уникальные экспонаты буквально на расстоянии вытянутой руки. При этом организаторы вновь напоминают: во время концерта телефоны лучше оставить в карманах, зато в остальных зонах фестиваля фотографировать никто не запрещает.



Среди экспонатов музея будут представлены знаменитая голова фараона из тура "World Slavery", футуристический бластер Eddie из тура "Somewhere On Tour" 1986 года, электрический стул эпохи "The X-Factor", танкист Eddie из тура "A Matter Of Life And Death", Бафомет времен "The Number Of The Beast", орган из "Phantom Of The Opera", использовавшийся во время тура "Maiden England", а также многочисленные памятные вещи участников коллектива — начиная с эпохи Пола Ди'Анно и далее по временной шкале. И, как уверяют организаторы, это лишь малая часть того, что ждет посетителей.



Менеджер IRON MAIDEN Rod Smallwood: «Мы буквально перерыли архив Eddie, сад Steve'а, а также наши собственные офисы, склады и даже дома, чтобы собрать настоящие артефакты из истории коллектива. Более 50 экспонатов, охватывающих почти полвека нашей истории, будут представлены десяткам тысяч посетителей.



Постарайтесь приехать пораньше, потому что, к сожалению, времени может не хватить, чтобы внимательно рассмотреть абсолютно все — тем более что на площадке будет происходить еще множество интересных событий.



Эти выходные посвящены вам, нашим поклонникам. Мы хотели сделать нечто действительно особенное и необычное в честь 50-летия IRON MAIDEN — создать полноценное погружение в мир коллектива с момента вашего появления на фестивале и до самого отъезда. Ну и, конечно, это будут особенные дни для тех, кто остановится в кемпинге. Я и сам обе ночи проведу там — не хочу ничего пропустить! Так что наслаждайтесь, постарайтесь увидеть как можно больше и принять участие во всем, что сможете. Увидимся в баре!»



Фестиваль Eddfest стартует в пятницу днем, причем билет включает размещение в кемпинге на обе ночи. В течение пятницы и субботы для гостей будет работать тематическая зона Maidenville, задуманная как самое масштабное и насыщенное мероприятие в истории IRON MAIDEN.



В пятницу в Maidenville выступят бывший вокалист IRON MAIDEN Blaze Bayley, GYPSY'S KISS и другие исполнители. Кроме того, посетителей ждут Eddie's Dive Bar, экспозиция "Infinite Dreams", аттракцион "Unfair Funfair" с развлечениями в стиле Eddie, магазин Eddie's Emporium и множество других сюрпризов, разбросанных по всей территории фестиваля.



Обладатели билетов только на субботу также получат доступ в Maidenville одновременно с открытием основной фестивальной площадки. Кульминацией дня станут выступления на главной сцене, где после впечатляющего состава приглашенных коллективов состоится грандиозное шоу IRON MAIDEN в рамках тура "Run For Your Lives".







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