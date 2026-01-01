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*ADAM LAMBERT: «У QUEEN нет никаких планов» 48
*Легендарный продюсер SCOTT BURNS: «Дэт-металл многие восприн... 45
*TIM “RIPPER” OWENS: «Есть причина, почему IRON MAIDEN играют... 25
*Гитарист LIMP BIZKIT: «Сейчас мы популярнее, чем раньше» 24
*Барабанщик ANTHRAX повредил руку 23
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Coreleoni

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1 авг 2019 : 		 Новый альбом CORELEONI выйдет осенью

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20 фев 2018 : 		 Акустическое видео CORELEONI

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14 ноя 2017 : 		 Вокалист RAINBOW и гитарист GOTTHARD в CORELEONI
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|||| 2 июл 2026

Новое видео CORELEONI



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Generation Rock, новое видео CORELEONI, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Generection", релиз которого намечен на 11 сентября.




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