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NIKKI SIXX уже 25 лет не берет в рот крепкого



NIKKI SIXX опубликовал в Ин-100-грамм изображение, посвященное 25-летию своей трезвости, и сопроводил его большим обращением.



«Сегодня исполняется 25 лет с того дня, как я стал трезвым.



Трудно уместить целую жизнь и все ее уроки в несколько абзацев, но одно остается неизменным: трезвость подарила мне жизнь, которую я никогда не представлял возможной. Она подарила мне семью. Научила быть по-настоящему рядом с близкими, а не просто существовать. Показала, что значит быть мужем, отцом, другом и участником коллектива — не идеальным, но честным.



В какой-то момент я понял, что выздоровление — это не только отказ от того, что мне пришлось оставить в прошлом. Это еще и открытие всего того, что ждало меня по ту сторону. Оно словно дало мне мощный пинок как писателю, фотографу, автору песен и мечтателю. Каждая книга, каждый текст, каждая фотография, каждая новая творческая идея родились благодаря разуму, который больше не затуманен хаосом. Когда этот шум наконец стих, творчество заговорило еще громче…



Жизнь остается жизнью. Мы духовные существа, которым выпало прожить человеческий опыт. В ней есть радость и горе, утраты и благодарность, победы и неудачи. Я понял, что попросить о помощи — это проявление смелости, что забота о психическом здоровье не менее важна, чем забота о теле, а исцеление — не конечная цель, а ежедневная практика.



Если моя история поможет хотя бы одному человеку поверить, что есть другой путь, значит, каждый мой шрам обрел смысл.



Спустя 25 лет я праздную не совершенство. Я праздную прогресс. Я праздную любовь. Я благодарен людям, которые были рядом, когда я сам уже не мог идти дальше. И сегодня, как и всегда, я благодарен за величайший дар, который дала мне трезвость: еще одни 24 часа».



Когда три года назад Nikki отмечал 22 года трезвости, он писал:



«Это было невероятное путешествие — прекрасное, хотя порой и очень тяжелое. Люди всегда говорят: "Молодец!" — будто похлопывают меня по голове. Я понимаю, что они хотят поддержать. Но правда в том, что никто не держал меня за руку, когда я бросал г*-ин. Более того, никто даже не позвонил узнать, жив ли я. Никто не придерживал меня, пока меня рвало кровью. Решение изменить свою жизнь я принял в одиночку. Но по-настоящему все изменилось только тогда, когда я пришел в программу выздоровления. Именно там я получил инструменты, которые позволяют жить полной жизнью даже перед лицом испытаний. Там я встретил людей, которые понимали мою зависимость. Конечно, ты должен захотеть измениться ради самого себя, но распутать клубок прошлого одной силой воли невозможно.



Люди далеко не всегда понимают природу зависимости. Они думают, будто это какой-то моральный порок, хотя на самом деле мы просто не переносим алкоголь и наркотики. Вы не одиноки. Найдите тех, кто уже давно живет трезво и способен понять, через что вы проходите. Разве не этого мы все хотим — чтобы нас понимали? Конечно, можно винить во всем семью и многое другое.



Мои родители подвели меня, и я нес эту боль, пока едва не убил себя. Но при этом я не замечал, сколько прекрасного было вокруг. Меня воспитали бабушка с дедушкой, они заботились обо мне. Я много времени проводил за городом. Я навсегда останусь в долгу перед ними за их безусловную любовь.



Когда вы будете готовы, вас будет ждать духовное пробуждение. Нужно лишь признать, что вы бессильны перед алкоголем, наркотиками и всем остальным. Иначе ваше эго вас уничтожит. Выиграют от этого люди, которых вы любите, и вы сами, потому что сможете по-настоящему почувствовать вкус этой короткой жизни. Сделайте это ради себя, а затем передайте этот опыт тем, кого любите и кто нуждается в помощи.



После того как я стал трезвым, меня пытались предать, оболгать, обокрасть и ударить побольнее. Знаете, что помогло мне справиться со всем этим? То, что я оставался трезвым. Именно трезвость дает силы выдержать удары судьбы и при этом продолжать поступать правильно.



Мне не нужны похлопывания по плечу и слова "молодец, Nikki". Я хочу лишь передать это прекрасное послание тем, кто нуждается в программе выздоровления (AA) и в послании любви.



Для тех, кто все еще страдает, надежда есть. Я продолжаю работать над собой. Мне еще многое предстоит сделать, но я стараюсь жить по принципу "один день за раз".



Я люблю вас. И вы тоже полюбите себя. Да благословит вас Бог».



На протяжении многих лет Sixx боролся с н*ркотической зависимостью. В 1987 году после перед*зировки г*-ном его сердце остановилось на две минуты, и, по имеющимся данным, музыканта даже признали клинически мертвым. С тех пор он активно участвует в программе выздоровления, которой приписывает полное преображение своей жизни и отношений с окружающими.



Когда в июле 2013 года Nikki отмечал девять лет трезвости, он писал:



«Отказ от собственного эго, работа по программе, которая помогает обрести связь с высшей силой, и помощь тем, кто все еще борется с зависимостью, — лишь часть того, чему учишься на пути к трезвости. Ты получаешь возможность исправить тот ущерб, который причинили алкоголь, наркотики и ужасные поступки, разбивавшие сердца людей, любивших тебя».



Музыкант, подробно рассказавший о своей почти смертельной зависимости в книге The Heroin Diaries, добавил:



«Для меня отказ от веществ лишь позволил честно взглянуть на то, кем я стал. Именно тогда и началось настоящее исцеление. Я убежден, что без программы поддержки многие остаются просто "сухими алкоголиками", и риск сорваться для них всегда очень велик. Я сам через это проходил. Ничего красивого в этом нет. Для меня это не повод для шуток, поэтому я отношусь к этому предельно серьезно».



В интервью The Guardian, вспоминая запись из The Heroin Diaries, где он называл себя «г*-новым и к*-вым наркоманом, сидящим еще и на таблетках», а также рассказывал, как провел Рождество 1986 года голым под елкой с дробовиком в руках, Nikki сказал:



«Если принять достаточно к*-на, начинается настоящий психоз, и тебе кажется, что за тобой пришли. Поверьте, это очень страшное состояние. На страницах книги это выглядит как мрачный фильм ужасов или психологический триллер. Но в реальности психоз травмирует организм буквально на клеточном уровне. Ты абсолютно уверен, что происходящее реально, хотя на самом деле этого нет. Я помню те моменты, потому что мне удалось выбраться из них, и это по-настоящему страшно. Но только представьте, что значит сойти с ума и уже никогда не вернуться обратно. Или переживать нечто подобное, как при деменции».





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