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*GENE SIMMONS о политической пропасти между людьми в США 29
*Гитарист LIMP BIZKIT: «Сейчас мы популярнее, чем раньше» 28
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U.D.O.

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SVEN DIRKSCHNEIDER о новой пластинке U.D.O.



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SVEN DIRKSCHNEIDER в недавнем интервью рассказал о том, как идет процесс сочинения нового материала для U.D.O.:

«Обычно идеи приносят гитаристы. Но теперь с нами снова Peter [Baltes, бывший басист ACCEPT, а ныне участник U.D.O. и DIRKSCHNEIDER]. Господи, он ведь уже три, а то и четыре года снова в составе. Боже, как летит время.

Питер присоединился к нам, когда срочно понадобился басист: наш прежний музыкант, Tilen [Hudrap], заболел во время тура. Потом вокруг этой ситуации разгорелся большой скандал, и он решил, что больше не хочет играть в коллективе. Так он и ушел. Питер сначала просто выручил нас, а затем мы предложили ему стать постоянным участником, и он согласился. Вот так все и сложилось.

Именно сейчас мы впервые сочиняли музыку вместе с ним — для нового альбома U.D.O., который выйдет в 2027 году. Разумеется, Peter принес массу собственных идей. Обычно именно с этого все и начинается. Потом мы с отцом идем в студию, придумываем вокальные мелодии, хуки и все остальное, записываем демо, а затем материал начинает курсировать туда-сюда между нами и автором конкретной песни.

На этот раз для нас было очень важно писать все вместе. Во многом к этому подтолкнул COVID. Раньше мы собирались в студии, устраивали полноценные сессии и сочиняли музыку сообща. Но во время пандемии каждый оказался заперт перед своим ноутбуком и работал в одиночку. Естественно, той самой творческой связи уже не было.

Теперь мы снова вернулись к совместной работе. Многие песни начали рождаться еще в дороге, во время гастролей. Затем мы отправились в студию, занялись вокальными партиями, после чего подключился продюсер. Он высказывал свои идеи: здесь поменять аккорд, там тоже, здесь попробовать необычный грув — вот в такие моменты и рождается настоящая магия.

На этот раз я довольно много работал с Peter'ом у себя в комнате. Мы буквально за один день с нуля написали одну песню — настолько все получилось естественно. И вот что забавно: да, я барабанщик, но я еще и пою, в том числе на концертах. Я записывал демо-вокал, а Peter сидел рядом в кресле. И вдруг я заметил, что у него по щеке покатилась слеза.

Я спросил: "Peter, что случилось?"

А он отвечает: "Черт... Такое чувство, будто снова 1989-й, а Udo стоит у меня за спиной".

Если захочу, я действительно могу петь таким голосом. Конечно, я не звучу точь-в-точь как отец, но, думаю, у меня есть похожая манера. Для Peter'а это было очень странное ощущение: он сидит передо мной, а я в вокальной кабине пою, и голос напоминает голос моего отца. Он только повторял: "Не могу поверить. Будто снова, мать его, 1989-й". Очень необычное чувство».




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