Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*GENE SIMMONS о политической пропасти между людьми в США 68
*NIKKI SIXX уже 25 лет не берет в рот крепкого 50
*ADAM LAMBERT: «У QUEEN нет никаких планов» 48
*Гитарист LIMP BIZKIT: «Сейчас мы популярнее, чем раньше» 28
*Концертное видео ERIK GRÖNWALL 25
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*GENE SIMMONS о политической пропасти между людьми в США 68
*NIKKI SIXX уже 25 лет не берет в рот крепкого 50
*ADAM LAMBERT: «У QUEEN нет никаких планов» 48
*Гитарист LIMP BIZKIT: «Сейчас мы популярнее, чем раньше» 28
*Концертное видео ERIK GRÖNWALL 25
[= ||| все новости группы



*

Megadeth

*



7 июл 2026 : 		 Лидер MEGADETH назвал своих любимых гитаристов

6 июл 2026 : 		 MEGADETH отменили выступление на EvilLive из-за технических проблем

4 июл 2026 : 		 Лидер MEGADETH о новом о гитаристе: «Он был тем недостающим звеном, которое мы искали много-много лет»

1 июл 2026 : 		 TEEMU MÄNTYSAARI: «Фанаты MEGADETH меня приняли очень тепло!»

29 июн 2026 : 		 Концертное видео MEGADETH

25 июн 2026 : 		 MEGADETH впервые сыграли "Puppet Parade"

15 июн 2026 : 		 Видео с выступления MEGADETH

12 июн 2026 : 		 Лидер MEGADETH: «Я знаю, насколько сейчас распространены деменция и Альцгеймер, и мне совсем не хотелось закончить жизнь таким образом»

26 май 2026 : 		 Профессиональное видео с выступления MEGADETH

17 май 2026 : 		 Барабанщик MEGADETH: «Dave изобрёл трэш-металл»

12 май 2026 : 		 Лидер MEGADETH: «Люди не должны слушать звезд с их призывами как голосовать»

8 май 2026 : 		 Гитарист MEGADETH: «GHOST с телефонами придумали отлично!»

7 май 2026 : 		 Лидер MEGADETH: «Мы с James'ом были отличной командой!»

4 май 2026 : 		 Лидер MEGADETH о вражде с METALLICA

29 апр 2026 : 		 MEGADETH исполнили свою версию хита METALLICA: Pro-Shot

27 апр 2026 : 		 MEGADETH исполнили свою версию хита METALLICA

21 апр 2026 : 		 Лидер MEGADETH о влиянии на группы Big 4

14 апр 2026 : 		 Лидер MEGADETH дает совет молодым

23 мар 2026 : 		 Биография лидера MEGADETH выйдет осенью

21 мар 2026 : 		 MEGADETH обязательно запишут концерты для последующего релиза

20 мар 2026 : 		 Барабанщик MEGADETH: «Dave настоящая рок-звезда»

19 мар 2026 : 		 TEEMU MÄNTYSAARI: «Конец MEGADETH еще не близок»

10 мар 2026 : 		 Только ли семья стала причиной ухода GLEN DROVER из MEGADETH?

9 мар 2026 : 		 Последний канадский концерт MEGADETH

5 мар 2026 : 		 Бывший из MEGADETH хвалит лидера MEGADETH

25 фев 2026 : 		 Басист MEGADETH: «В группе все были за запись песни METALLICA»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Лидер MEGADETH назвал своих любимых гитаристов



zoom
DAVE MUSTAINE в недавнем интервью был задан вопрос о том, кого он считает своим любимым гитаристом всех времён:

«Среди европейских гитаристов очень много тех, кто играет с невероятной скоростью, но с тех пор, как появился Yngwie [Malmsteen], все остальные стали просто гитаристами, играющими очень быстро. До Yngwie, когда на сцену выходил по-настоящему великий гитарист, будь то [Michael] Schenker [UFO and SCORPIONS], Angus [Young, AC/DC], James [Hetfield, METALLICA] или я сам — мы были действительно выдающимися гитаристами. Были, конечно, ребята из IRON MAIDEN, но потом произошёл настоящий перелом, и сейчас стало много по-настоящему хороших гитаристов, особенно благодаря программам, с помощью которых они могут учиться играть.

Когда мы начинали, у нас не было всех этих приложений. Нам приходилось учиться, слушая пластинку, поднимая иглу и сдвигая её на пару канавок назад, опуская и надеясь, что она окажется в том же чёртовом месте, чтобы мы могли взять гитару и медиатор в нужный момент и снова сыграть вместе с песней, пока не начали появляться кассетные магнитофоны, на которых можно было очень легко замедлять или перематывать назад запись. Но именно так мы и учились.

Пожалуй, один из моих любимых гитаристов во многом связан с той эпохой, в которую он появился. Что касается наложения гитарных партий и звучания, то это, пожалуй, Jimmy Page [LED ZEPPELIN]. Отличный выбор нот у David Gilmour [PINK FLOYD]. Ritchie Blackmore [DEEP PURPLE and RAINBOW] был чертовски металлическим в те времена, когда металлических гитаристов ещё не было. Я не фанат клавишных, так что я бы, пожалуй, избавился от клавишника. Но он был великолепен. И, конечно же, как я уже сказал, AC/DC и Angus, а также UFO с Michael Schenker. Это что-то вроде моей "тайная вечери". Я бы хотел, чтобы эти ребята были рядом со мной».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

7 июл 2026
Altair21
Фридман такой: "ну-да, ну-да пошёл я нахер". А хотя зная характер Рыжего я б очень удивился, если бы он Фридмана назвал
просмотров: 138

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом