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Лидер MEGADETH назвал своих любимых гитаристов



DAVE MUSTAINE в недавнем интервью был задан вопрос о том, кого он считает своим любимым гитаристом всех времён:



«Среди европейских гитаристов очень много тех, кто играет с невероятной скоростью, но с тех пор, как появился Yngwie [Malmsteen], все остальные стали просто гитаристами, играющими очень быстро. До Yngwie, когда на сцену выходил по-настоящему великий гитарист, будь то [Michael] Schenker [UFO and SCORPIONS], Angus [Young, AC/DC], James [Hetfield, METALLICA] или я сам — мы были действительно выдающимися гитаристами. Были, конечно, ребята из IRON MAIDEN, но потом произошёл настоящий перелом, и сейчас стало много по-настоящему хороших гитаристов, особенно благодаря программам, с помощью которых они могут учиться играть.



Когда мы начинали, у нас не было всех этих приложений. Нам приходилось учиться, слушая пластинку, поднимая иглу и сдвигая её на пару канавок назад, опуская и надеясь, что она окажется в том же чёртовом месте, чтобы мы могли взять гитару и медиатор в нужный момент и снова сыграть вместе с песней, пока не начали появляться кассетные магнитофоны, на которых можно было очень легко замедлять или перематывать назад запись. Но именно так мы и учились.



Пожалуй, один из моих любимых гитаристов во многом связан с той эпохой, в которую он появился. Что касается наложения гитарных партий и звучания, то это, пожалуй, Jimmy Page [LED ZEPPELIN]. Отличный выбор нот у David Gilmour [PINK FLOYD]. Ritchie Blackmore [DEEP PURPLE and RAINBOW] был чертовски металлическим в те времена, когда металлических гитаристов ещё не было. Я не фанат клавишных, так что я бы, пожалуй, избавился от клавишника. Но он был великолепен. И, конечно же, как я уже сказал, AC/DC и Angus, а также UFO с Michael Schenker. Это что-то вроде моей "тайная вечери". Я бы хотел, чтобы эти ребята были рядом со мной».







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