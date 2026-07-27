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*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN прикрывает лавочку 57
*JOHN 5 в новом клипе NICKELBACK 34
*DAVID ELLEFSON в первом подкасте METAL HALL OF FAME 29
*Новый сингл FEAR FACTORY выйдет в августе 28
*NAPALM DEATH в программе "Tiny Desk" 24
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*

Ted Nugent

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TED NUGENT: «Меня разогревали лучшие группы мира!»



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В рамках недавней беседы у TED'a NUGENT'a спросили, какие группы были лучшими из тех, с кем ему довелось делить сцену за последние шесть десятилетий:

«Лучшие? Господи… Да ладно. У меня на разогреве выступали практически все величайшие группы мира. Я гастролировал с KISS, AEROSMITH, ZZ TOP, CHEAP TRICK, JOURNEY, Mark Farner. AC/DC… DEF LEPPARD. BON JOVI разогревали меня в Cobo Hall в Детройте. Со мной на одной сцене играли лучшие группы мира, и я всегда обращал на это внимание. Еще THE AMBOY DUKES выступали вместе с THE WHO в 1969 году в школьном спортзале Southfield Gymnasium High School в Саутфилде, штат Мичиган. Мы играли с лучшими группами на планете. В Европе у меня на разогреве выступали Lemmy и MOTÖRHEAD. Просто лучшие из лучших…

Мне невероятно повезло. Назовите любую свою любимую группу — и, скорее всего, я делил с ней сцену. Посмотрите на составы тех гигантских фестивалей, где собиралось по 100 тысяч человек. Sammy Hagar. Господи, VAN HALEN. Я играл практически со всеми. На выставке NAMM мы джемовали с John'ом Entwistle'ом из THE WHO и Brian'ом May из QUEEN. Просто выходили на сцену и играли вместе. Черт возьми, насколько вообще может повезти человеку? И я очень всё это ценю, потому что все они не только невероятно преданные своему делу музыканты мирового уровня и настоящие виртуозы, но еще и замечательные люди. С ними просто здорово проводить время. Так что я очень счастливый человек».




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КомментарииСкрыть/показать 4 )

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27 июл 2026
m
mohnatiy
ЧСВ у деда моё почтение
27 июл 2026
Corpsegrinder04
Мальмстин не разогревал. Так что может отдыхать.
27 июл 2026
Altair21
Я вообще ток щас об этом перце узнал)
27 июл 2026
m
mohnatiy
Altair21, ну это какой-то знаменитый в пиндосии реднек
просмотров: 138

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