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*ADAM LAMBERT: «У QUEEN нет никаких планов» 48
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*TIM “RIPPER” OWENS: «Есть причина, почему IRON MAIDEN играют... 25
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Staind

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7 июл 2026 : 		 Вокалист STAIND: «Я даже представить не могу, как наши деды, прадеды, тети и дяди переворачивались в могилах, наблюдая, как мы из страха добровольно отдаем одну свободу за другой»

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Вокалист STAIND: «Я даже представить не могу, как наши деды, прадеды, тети и дяди переворачивались в могилах, наблюдая, как мы из страха добровольно отдаем одну свободу за другой»



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В недавнем интервью AARON LEWIS рассказал, что вдохновило его на написание сольного сингла "Am I The Only One", вышедшего в 2021 году. В песне музыкант критикует либералов, упоминает сожжение американских флагов и демонтаж памятников в США.

Композиция, написанная Aaron Lewis совместно с Ira Dean и Jeffrey Steele, увидела свет пять лет назад и возглавила чарт Billboard Hot Country Songs. В припеве Lewis поет:

«Разве я один готов бороться
За свою любовь к красному, белому
И синему, которые горят на земле?
Еще один памятник сносят
В очередном городе рядом с вами».

В финале песни музыкант также проходится по Bruce Springsteen'y, который хорошо известен как один из самых последовательных критиков президента США Дональда Трампа. Lewis поет:

«Неужели я один перестаю подпевать всякий раз, когда включают песню Springsteen'a?»

В беседе с Ларой Трамп Aaron рассказал:

«Мы с Jeffrey и Ira написали эту песню в самый разгар ковидных ограничений. Нарушили все правила — собрались вместе и даже не надели маски».

Вспоминая локдауны и обязательное закрытие предприятий во время пандемии COVID-19, музыкант заявил:

«За свои 54 года я никогда не сталкивался с чем-то более безумным. И никогда бы не подумал, что увижу такое. Я даже представить не могу, как наши деды, прадеды, тети и дяди переворачивались в могилах, наблюдая, как мы из страха добровольно отдаем одну свободу за другой».

Далее Lewis коснулся темы смертности от COVID-19, заявив:

«Первоначально называлась цифра 0,007 — 0,007 процента населения Земли. От гриппа каждый год умирает больше людей. Все остальное было построено на страхе. И я почти уверен, что методы лечения унесли больше жизней, чем сам вирус».

Примечание: это заявление не соответствует данным медицинских исследований. По оценкам международных органов здравоохранения, COVID-19 привел к миллионам смертей по всему миру, а утверждение о смертности на уровне 0,007% и о том, что лечение убило больше людей, чем вирус, не подтверждается научными данными.

Lewis также раскритиковал обязательную вакцинацию от COVID-19, из-за которой в ряде мест непривитые люди сталкивались с ограничениями при работе или посещении общественных мест.

«Как работодатель, который уважает права людей, я сам не прививался. Я не заставлял прививаться своих сотрудников. Никто из участников моего коллектива тоже не вакцинировался. А когда я в итоге заболел — что было неизбежно, — бывало, я переносил болезни и тяжелее. Если не считать потери вкуса и обоняния, у меня случались простуды гораздо хуже».

Это далеко не первый случай, когда Aaron Lewis публично выступает с критикой вакцинации и масочного режима. Во время концерта в марте 2022 года в Портсмуте (штат Огайо) он резко высказался в адрес СМИ, интернета и крупных корпораций, которые, по его мнению, «заработали миллиарды и миллиарды долларов» на американцах во время локдаунов.

«Вас убедили, что вакцина защитит вас. Вас убедили, что чертова маска защитит вас. Вас убедили, что если избегать друзей и родственников и сидеть взаперти дома, то вы будете в безопасности. Но знаете что? Разве мы все не переболели COVID? Разве почти каждый человек в этом зале не переболел и не остался жив? Мы в порядке. Я выжил. Я не стал вводить эту отраву в свое тело. И прекрасно справился. Я болел дважды. И, как видите, я, черт возьми, не умер».




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КомментарииСкрыть/показать 16 )

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7 июл 2026
Орион
Помешался на политике.
7 июл 2026
С
Санчез
"Разве я один готов бороться
За свою любовь к красному, белому"
Как боженька смолвил
7 июл 2026
С
Санчез
Вашингтон Ирвинг, я даже не знаю что это за человек или персонаж, но да ладно)))
7 июл 2026
m
mohnatiy
Санчез, да был тут такой алконавт-переводчик, предлагал ещё свою 14-летнюю дочурку выебать. Ща забанен
7 июл 2026
Вашингтон Ирвинг
mohnatiy, зато благодаря нему ты начал оставлять комменты!
7 июл 2026
m
mohnatiy
Вашингтон Ирвинг, это да, после многолетнего затишья. Жалко конечно, что его забанили, настроение мне с утра перед работой стабильно поднимал)
7 июл 2026
Вашингтон Ирвинг
mohnatiy, а его точно забанили? Мне показалось, он просто перестал писать. Уронил пьяным мобилу в сельском туалете, и всё
7 июл 2026
m
mohnatiy
Вашингтон Ирвинг, как я понял, забанили. После слишком активного покрывания абсолютно всех хуями)
7 июл 2026
Dem0niac
Вашингтон Ирвинг, он проебал аккаунт и стал писать с резервного - bonanza
а потом Старбрейкера окончательно заебали его закидоны и бонанза сходил по бороде бессрочно
7 июл 2026
Орион
Dem0niac, это была битва титанов? Потому-что Старбрейкер вскоре тоже куда-то делся.
7 июл 2026
Вашингтон Ирвинг
Dem0niac, старбрейкер, конечно, молодец - забанил самого весёлого персонажа и сам куда-то пропал, лишились двух активных пользователей в итоге. Даже больше, у Демьяна в голове же несколько личностей - ещё Джессика и Черный Властелин
7 июл 2026
Corpsegrinder04
В чём проблема создать новый аккаунт, даже если забанили ?
Хорошо, был "Demian". Потом "Bonaza".
Что мешает создать очередной аккаунт с условным ником "Классная Сучка" и дальше суету разводить ?
Чел видно просто забил на сайт. Или со здоровьем проблемы, он и так доходяга был, судя его постам из африканской больницы, если конечно это не очередные "фантазии извращенца".

Мне вот обидно, что пропал мой аккаунт 2004 -го года. И хер восстановишь после сбоя сайта 00-х годов, или что там за херня была с ним тогда. Что теперь на старый ник нажимаешь, где-нибудь в рецензии например - и вылезает какая-то поебта.
7 июл 2026
m
mohnatiy
Corpsegrinder04, я как понимаю, какое-то уже довольно продолжительное время на дарксайде не создать новый акк из-за глюка сайтабазы.
7 июл 2026
Вашингтон Ирвинг
mohnatiy, да, регистрация не работает. Darkside - закрытый элитный клуб, даже круче тех, что в пригороде Флориды, круче любой масонской ложи, абсолютный эксклюзив, только для избранных.
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