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Вокалист STAIND: «Я даже представить не могу, как наши деды, прадеды, тети и дяди переворачивались в могилах, наблюдая, как мы из страха добровольно отдаем одну свободу за другой»



В недавнем интервью AARON LEWIS рассказал, что вдохновило его на написание сольного сингла "Am I The Only One", вышедшего в 2021 году. В песне музыкант критикует либералов, упоминает сожжение американских флагов и демонтаж памятников в США.



Композиция, написанная Aaron Lewis совместно с Ira Dean и Jeffrey Steele, увидела свет пять лет назад и возглавила чарт Billboard Hot Country Songs. В припеве Lewis поет:



«Разве я один готов бороться

За свою любовь к красному, белому

И синему, которые горят на земле?

Еще один памятник сносят

В очередном городе рядом с вами».



В финале песни музыкант также проходится по Bruce Springsteen'y, который хорошо известен как один из самых последовательных критиков президента США Дональда Трампа. Lewis поет:



«Неужели я один перестаю подпевать всякий раз, когда включают песню Springsteen'a?»



В беседе с Ларой Трамп Aaron рассказал:



«Мы с Jeffrey и Ira написали эту песню в самый разгар ковидных ограничений. Нарушили все правила — собрались вместе и даже не надели маски».



Вспоминая локдауны и обязательное закрытие предприятий во время пандемии COVID-19, музыкант заявил:



«За свои 54 года я никогда не сталкивался с чем-то более безумным. И никогда бы не подумал, что увижу такое. Я даже представить не могу, как наши деды, прадеды, тети и дяди переворачивались в могилах, наблюдая, как мы из страха добровольно отдаем одну свободу за другой».



Далее Lewis коснулся темы смертности от COVID-19, заявив:



«Первоначально называлась цифра 0,007 — 0,007 процента населения Земли. От гриппа каждый год умирает больше людей. Все остальное было построено на страхе. И я почти уверен, что методы лечения унесли больше жизней, чем сам вирус».



Примечание: это заявление не соответствует данным медицинских исследований. По оценкам международных органов здравоохранения, COVID-19 привел к миллионам смертей по всему миру, а утверждение о смертности на уровне 0,007% и о том, что лечение убило больше людей, чем вирус, не подтверждается научными данными.



Lewis также раскритиковал обязательную вакцинацию от COVID-19, из-за которой в ряде мест непривитые люди сталкивались с ограничениями при работе или посещении общественных мест.



«Как работодатель, который уважает права людей, я сам не прививался. Я не заставлял прививаться своих сотрудников. Никто из участников моего коллектива тоже не вакцинировался. А когда я в итоге заболел — что было неизбежно, — бывало, я переносил болезни и тяжелее. Если не считать потери вкуса и обоняния, у меня случались простуды гораздо хуже».



Это далеко не первый случай, когда Aaron Lewis публично выступает с критикой вакцинации и масочного режима. Во время концерта в марте 2022 года в Портсмуте (штат Огайо) он резко высказался в адрес СМИ, интернета и крупных корпораций, которые, по его мнению, «заработали миллиарды и миллиарды долларов» на американцах во время локдаунов.



«Вас убедили, что вакцина защитит вас. Вас убедили, что чертова маска защитит вас. Вас убедили, что если избегать друзей и родственников и сидеть взаперти дома, то вы будете в безопасности. Но знаете что? Разве мы все не переболели COVID? Разве почти каждый человек в этом зале не переболел и не остался жив? Мы в порядке. Я выжил. Я не стал вводить эту отраву в свое тело. И прекрасно справился. Я болел дважды. И, как видите, я, черт возьми, не умер».







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