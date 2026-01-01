6 июл 2026



MEGADETH отменили выступление на EvilLive из-за технических проблем



MEGADETH были вынуждены отменить свое выступление 5 июля на фестивале EvilLive из-за «технических проблем», возникших по независящим от группы причинам. В воскресенье музыканты опубликовали в социальных сетях следующее заявление:



«Из-за технических проблем, находящихся вне нашего контроля, мы с сожалением и разочарованием вынуждены сообщить, что сегодня вечером не сможем выступить в Лиссабоне.



Мы никогда не хотим подводить вас… И мы разочарованы этой ситуацией ничуть не меньше, чем вы.



Мы с нетерпением ждем возможности вернуться и дать вам концерт, которого вы заслуживаете».



Один из посетителей фестиваля, Rodrigo Neto, рассказал, что примерно за 20 минут до запланированного начала выступления MEGADETH (20:50) сцена «казалась полностью готовой» к концерту.



«Однако группа так и не вышла на сцену. После того как назначенное время начала прошло, я заметил все больше необычной технической активности. Члены команды снова и снова проверяли гитары, микрофоны и другое оборудование. Фоновая музыка на какое-то время стихла, из-за чего публика решила, что концерт вот-вот начнется, но затем неожиданно заиграла снова.



Особенно мне запомнилось, как несколько членов технической команды MEGADETH быстро прошли через толпу с фонариками к пульту FOH (Front Of House). С моего места было похоже, что они пытались устранить какую-то серьезную техническую неисправность.



Примерно после получаса безуспешных попыток, около 21:20, зрителям объявили, что выступление MEGADETH отменяется, а концерт MARILYN MANSON начнется с задержкой.



Толпа была в шоке и крайне недовольна. Многие громко освистывали происходящее, требовали вернуть деньги и бросали пластиковые стаканы в сторону сцены, пока техники разбирали оборудование. В какой-то момент один из сценических занавесов закрыли, по всей видимости, чтобы защитить персонал от летящих предметов. Вскоре после этого начали закрываться и точки с едой, и палатки с мерчем».



Видео, на котором видно, как зрители бросают пластиковые стаканы в сторону сцены, пока техники MEGADETH демонтируют оборудование после отмены выступления группы на EvilLive, можно посмотреть ниже.







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