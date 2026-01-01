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Бывший барабанщик IRON MAIDEN: «У меня смешанные ощущения от ввода в ЗСРнР»



NICKO MCBRAIN в недавнем интервью ответил на вопрос о том, какие он испытывает ощущения от того, что группу вводят в Зал Славы Рок-н-ролла:



«У меня смешанные чувства. Это замечательная награда, независимо от политических мотивов, стоящих за всем этим. И лично я считаю, что это замечательная возможность выразить уважение поклонникам. Хотя голосуют за это не они — я не думаю, что так происходит и сейчас; я знаю, что согласно их правилам, раньше существовал совет, который решал, кто попадет в список, а кто нет. Но, да, я уверен, что это отличная возможность. Не могу говорить за всех, но таково моё мнение».







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