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*GENE SIMMONS о политической пропасти между людьми в США 61
*NIKKI SIXX уже 25 лет не берет в рот крепкого 50
*ADAM LAMBERT: «У QUEEN нет никаких планов» 48
*Гитарист LIMP BIZKIT: «Сейчас мы популярнее, чем раньше» 28
*TIM “RIPPER” OWENS: «Есть причина, почему IRON MAIDEN играют... 25
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Deep Purple

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Басист DEEP PURPLE: «Мы не собираемся устраивать прощальные туры»



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ROGER GLOVER в недавнем интервью обсудил вероятность окончания деятельности группы — спустя десять лет после того, как музыканты объявили о своём турне «The Long Goodbye»:

«Don рассказывал, что когда вышел альбом "InFinite", он давал интервью, и кто-то спросил: "Это будет ваш последний альбом?" И ответ Don'а был великолепен. Он сказал: "Я думал, что последний альбом станет последним".

Мы не собираемся останавливаться. У нас не будет прощального турне, прощального концерта и шумихи вокруг этого. Хотя на самом деле это было предложение Steve Morse много лет назад, именно поэтому мы и назвали тур "The Long Goodbye". Этот тур становился всё длиннее и длиннее, и в конце концов мы решили отказаться от этого названия.

Я не могу себе представить, как мы даём последний концерт. Эмоции, место, фанаты, грусть и так далее — это было бы слишком сложно пережить. И я думаю, что мы все чувствуем нечто подобное. Мы просто будем продолжать, пока сможем. Вот и всё».




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КомментарииСкрыть/показать 4 )

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7 июл 2026
B
BasterBaster
в названии тура The Long Goodbye юмор как бы в самом названии)
7 июл 2026
Орион
"Мы не устраиваем прощальные туры - мы экспериментируем с ними".
7 июл 2026
Dem0niac
- До свидания, лошадь первого богатыря!
- До свидания, Колобок!
просмотров: 862

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