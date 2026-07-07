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Басист DEEP PURPLE: «Мы не собираемся устраивать прощальные туры»



ROGER GLOVER в недавнем интервью обсудил вероятность окончания деятельности группы — спустя десять лет после того, как музыканты объявили о своём турне «The Long Goodbye»:



«Don рассказывал, что когда вышел альбом "InFinite", он давал интервью, и кто-то спросил: "Это будет ваш последний альбом?" И ответ Don'а был великолепен. Он сказал: "Я думал, что последний альбом станет последним".



Мы не собираемся останавливаться. У нас не будет прощального турне, прощального концерта и шумихи вокруг этого. Хотя на самом деле это было предложение Steve Morse много лет назад, именно поэтому мы и назвали тур "The Long Goodbye". Этот тур становился всё длиннее и длиннее, и в конце концов мы решили отказаться от этого названия.



Я не могу себе представить, как мы даём последний концерт. Эмоции, место, фанаты, грусть и так далее — это было бы слишком сложно пережить. И я думаю, что мы все чувствуем нечто подобное. Мы просто будем продолжать, пока сможем. Вот и всё».







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